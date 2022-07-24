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Gündem Vay şerefsiz vay! Sen şimdi kendine “adam” mı diyorsun?
Gündem

Vay şerefsiz vay! Sen şimdi kendine “adam” mı diyorsun?

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli, arkasına bile bakmadan kaçtı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 12:12:00 -
Vay şerefsiz vay! Sen şimdi kendine "adam" mı diyorsun?

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli, arkasına bile bakmadan kaçtı. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazada iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına üzerinde 2 kişinin bulunduğu bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın hafif yaralandı. Kaza sonrasında durmayarak olay yerinden kaçan motosikletli ve kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

İşte bunlardan vatana ,millete,dinu diyanete ne fayda gelir maalesef genel durumumuz bu.

osman

motorsikletin tehlikelisini insanlar umursamıyor. yaya ya saygı yok adam kaldırımdan gidiyor. hiç bir trafik kuralına uymuyor. ceza olmazsa adamlar her şeyi yapar.
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