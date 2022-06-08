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Gündem Vay namussuz vay! Evinde duş alan kadını pencereden izleyen sapığın cebinden bakın ne çıktı
Gündem

Vay namussuz vay! Evinde duş alan kadını pencereden izleyen sapığın cebinden bakın ne çıktı

İstanbul Maltepe’de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darp edildi. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi” diye yalvardı. Tacizcinin cüzdanından çıkanlar ise şok etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 13:13:00 -
Vay namussuz vay! Evinde duş alan kadını pencereden izleyen sapığın cebinden bakın ne çıktı

İstanbul Maltepe’de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darp edildi. Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi” diye yalvardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tacizcinin cüzdanından çıkanlar şok etti.

Edinilen bilgilere göre, Maltepe’de evinde duş alan kadını pencereden izleyen taciz şüphelisi şahıs, kadının kocası tarafından sokak ortasında yakalanarak darp edildi. Edinilen bilgiye göre apartmanın bodrum katındaki dairesinde duş alan kadının penceresini zorlayıp açarak izleyen taciz şüphelisi şahıs, banyo yapan kadın tarafından fark edildi.

 

Kadının durumu kocasına haber vermesi üzerine, evden çıkan öfkeli koca ile taciz şüphelisi şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Tacizci şahsı sokakta yakalayan koca, öfke patlaması sonucu tacizci şahsa sokak ortasında tokatlar atarak meydan dayağı attı.

Tacizci şahıs, öfkeli kocanın elini öperek, “Abi elini ayağını öpeyim, vallahi aklım başımda değil, yemin ediyorum. Abi ne olur polise verme abi “ diye yalvardı. Eşinin tacizci şahıs tarafından izlenmesine sinirlenen koca, “Bırak, evde ben olmasam ne olacak, eşime mi saldıracaksın. Kıpırdama burada ağzını yüzünü kırarım” diye tepki gösterdi.

Kocanın haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kocanın şikayetçi olması üzerine taciz şüphelisi şahsı polis merkezine götürüldü. Öte yandan koca tarafından tacizci şahsa atılan meydan dayağa bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik olan bir cüzdan bulundu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğunu ortaya çıkardı.

 

 

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Yorumlar

irfan

Aynı cümleyi neden defalarca yazarsınız. Cüzdanından çıkanı neredeyse öğrenemeyecektim...!

Zülkarneyn

Acil olarak Ruh Sağlığı Yasasının çıkması gerekiyor. Bu sapıklara hem ceza verilmeli hem de tedavi edilmeleri sağlanmalı.
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