Vay İmamoğlu vay! "Bunu yapacak gibi görünmüyor" deyip duyurdu

İstanbul'un belediye başkanı olduğunu unutup Anadolu'da adaylık turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iddiasını sürdürdüğünü belirten Mehmet Barlas, "Bir gün umrede, ertesi gün Akşener'in yanında görüntü veren İmamoğlu yarıştan çekilecek gibi görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Seçim tarihi netleşmesine rağmen 6'lı Masa'nın adayı hâlâ mevcut değil. "Tarih belli olsun, adayımızı hemen açıklayacağız" diyen muhalefet liderlerinin ağzını bıçak açmıyor. Cumartesi günü Diyarbakır'da gazetecilere konuşan Meral Akşener, "26 Ocak'taki toplantıda da aday çıkmayacak" demiş. Bu aday hikâyesi, son başvuru tarihine kadar sürecek gibi görünüyor. Sonunda da anlaşabileceklerini zannetmiyorum.

İstanbul'un belediye başkanı olduğunu unutup Anadolu'da adaylık turuna çıkan Ekrem İmamoğlu ise Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iddiasını sürdürüyor. Bir gün umrede, ertesi gün Akşener'in yanında görüntü veren İmamoğlu yarıştan çekilecek gibi görünmüyor.

Peki seçmen ne yapıyor? Seçmen kendi ekonomisine, yapılan hizmete ve güven veren lidere bakıyor. 3600 ek gösterge, rekor maaş zamları ve EYT'den sonra şimdi Cumhuriyet tarihinin en büyük borç affı gündemde. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren bu affın detayları merakla bekleniyor.

6'lı Masa ise bütün bu olumlu gelişmeleri uzaktan izliyor. Birbirlerine çelme takmakla meşguller. Hepsi kendi aralarında kavgalı. Masa her an dağılabilir bir görüntü veriyor. Onları bir arada tutan tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan nefreti ve düşmanlığı. (...)"