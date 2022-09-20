Vay cin Ali vay! Babacan'a bak sen

"Altılı masa" üyesi Ali Babacan'ın son günlerde yaptığı ikili ve gizli toplantıların dikkat çekici olduğuna vurgu yapan Salih Tuna, "Babacan şimdi de masaya mı ihanet ediyor bilmiyorum! Benim bildiğim, değişik bir huyu var. AK Parti milletvekilli olduğu dönemde Gül'ün adaylığı için çalıştığını, 'Görünür değildim ama tam göbeğindeydim' diye itiraf etmişti. İddialara göre Babacan kendi adaylığı için destek istemiş. Hiç zannetmem. Bence yine Gül için gizli faaliyet içindedir. Görünürde ikili olsa da gerçekte üçlü görüşmedir. Zira, Karamollaoğlu da Gül'den yanadır" dedi. Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Beceriksizlikleri aday çıkaramamakla sınırlı da değil. HDP'yi nereye koyacaklarını şaşırdılar. Biri "Bakanlık verilebilir" diye adeta masanın üzerine koyuyor, öteki HDP'ye "Kalabalıklarda düşmanımsın sen benim, tenhalarda sen benimsin ben senin" muamelesi çekiyor.

Kendi kurdukları masadan kendileri de sıkıldıklarından olsa gerek toplantı yerinde değişiklik yaptılar. "Değişiklik" dediğim, birbirinin ev sahipliğinde toplandılar. En son olarak Karamollaoğlu'nun mu yoksa Akşener'in miydi unuttum, birine "misafir" gitmişlerdi.

Şimdi çok daha değişik bir toplantı aşamasına geçtiler: İkili ve gizli.

Kılıçdaroğlu ile Babacan, diğer 6'lı masa sakinlerinden habersiz gizli toplanmışlar ya onu diyorum.

Babacan şimdi de masaya mı ihanet ediyor bilmiyorum!

Benim bildiğim, değişik bir huyu var. AK Parti milletvekilli olduğu dönemde Gül'ün adaylığı için çalıştığını, "Görünür değildim ama tam göbeğindeydim" diye itiraf etmişti.

İddialara göre Babacan kendi adaylığı için destek istemiş.

Hiç zannetmem. Bence yine Gül için gizli faaliyet içindedir. Görünürde ikili olsa da gerçekte üçlü görüşmedir. Zira, Karamollaoğlu da Gül'den yanadır.

Bakalım masa tam ortasından ikiye ayrılır, bir başka üçlü görüşme gerçekleşir mi?

Sizce bu durumda HDP hangi üçlüden yana düşer?"