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Medya Vay çakal Putin vay! Ne anasının gözüymüşsün be
Medya

Vay çakal Putin vay! Ne anasının gözüymüşsün be

Donetsk ve Luhansk ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandum yapılmasının Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kaderini etkileyecek bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bunun sebebinin ise Kremlin Sözcüsü Peskov'un sözlerinde gizli olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-09-24 11:41:00 -
Vay çakal Putin vay! Ne anasının gözüymüşsün be

Donetsk ve Luhansk ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandum yapılmasının Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kaderini etkileyecek bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bunun sebebinin ise Kremlin Sözcüsü Peskov'un sözlerinde gizli olduğunu belirtti. Altınok, Putin'in planının tıkır tıkır işlediğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Donetsk ve Luhansk ile Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandum yapılması, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kaderini etkileyecek bir dönüm noktası.

Sebebi ise Kremlin Sözcüsü Peskov'un, "Söz konusu bölgelerin Rusya'nın parçası haline gelmelerinin ardından Ukrayna hükümetinin buralara düzenleyeceği saldırıların Rusya'ya yönelik saldırılar olarak kabul edilip edilmeyeceği" şeklindeki soruya verdiği yanıtta.

"Tabii ki. Bu topraklarda anında Rusya Federasyonu anayasası geçerli olmaya başlayacak ve anayasamızda da bu konuda her şey açıkça belirtilmiş durumda" dedi.

Putin'in daha fazla askeri güç kullanması önünde artık bir engel yok.

Bu tehdit, fiili durumun kabul edilmesi ve tarafların ateşkese yanaşması için zorlayıcı olabilir."

 

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Tarih bu tür kurnazlıkların örnekleriyle dolu, tarihte mahcup olanlar yine kurnazlık yabanlar olmuştur.
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