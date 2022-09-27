Vay çakal İmamoğlu vay! O planı ortaya çıktı

Geçen hafta 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu lehine geri çekilme tweetleri okuduğumuzu hatırlatan Hilal Kaplan, İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili şok bir iddiayı ortaya attı. Kaplan, Sabah gazetesindeki yazısında, İmamoğlu'nun CHP genel başkanı olacağını ima etti.

"Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçildiği 2019 yılından itibaren yarattığı imaj, diğer belediye başkanlarından çok farklı oldu. Bu görevi bir "sıçrama tahtası" olarak kullandığı intibaı süreç ilerledikçe taraflı tarafsız herkesin kafasında oluşmaya başladı. Kişisel PR çalışmaları, anormal reklam bütçeleri, yabancı diplomatlarla yakın ilişkiler, zabıta tören mangası karşılamaları ve bir İBB Başkanı için çok anlamsız görülen Anadolu mitingleri, İmamoğlu'nun gözünün "yükseklerde" olduğunu kanıtlar nitelikteki icraatlarından sadece bazıları.

6'lı masa kendi arasında top çevirirken, İmamoğlu deklanşöre basılmadan kadraja girebilmek için zıplamaya devam ediyordu. Ta ki rekabetin kızıştığını ve kendi isminin bu yarıştan çıkma ihtimalinin düşük olduğunu anlayana kadar.

Geçen hafta 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi geçen iki büyükşehir belediye başkanından, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu lehine geri çekilme tweetleri okuduk. Cumhurbaşkanlığı yarışında adı geçen iki büyükşehir belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'nun liderliğine atıfla bir nevi "biat tazelemiş" oldular.

Kılıçdaroğlu'nun adaylık kapma arayışı ayrı bir konu ama İmamoğlu'nun parlak kariyer hedefleri hakkında konuşulanlar gerçekten ilgi çekici. Örneğin, son dönemde medya kulislerinde "CHP'nin kanalı" olarak anılan Halk TV'deki radikal değişimler, geniş kesimlerce İmamoğlu ile ilişkilendiriliyor.

Önce kara para aklama gibi büyük suçlardan ABD'de yargılanmayı bekleyen Sezgin Baran Korkmaz'la boy boy fotoğrafları çıkan İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'ye 3 milyon dolar transfer ücretinin Murat Ongun ile görüşerek karşılandığı CHP'ye yakın birçok isim tarafından dillendirildi. Ardından Davutoğlu'na yakın olmasına rağmen garip biçimde yıllardır Halk TV'yi yöneten Suat Toktaş istifa etti.

Geçtiğimiz günlerde ise bomba bir ifşa geldi. Tele 1 TV Program Koordinatörü Selin Yurdakul Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, konuşulanları doğrular nitelikteydi. Şahin, "Halk TV'de işe başlamak için Murat Ongun ile görüşme yapmayı nasıl açıklarsınız?" içerikli paylaşımını kısa bir süre içerisinde sildi ve bu paylaşımını neden sildiğinin sorulması üzerine, "Aldığım bilgi şüphesiz doğru ama bazı emirler demiri keser, duyması gereken herkes duydu" diyerek İBB'nin Halk TV'yi dizayn sürecini bir anlamda doğrulamış oldu.

İmamoğlu, CHP Genel Başkanlığı hayali mi kuruyor, cumhurbaşkanlığı hayali mi bilmiyorum. Bildiğim, tek bir muhterisin hülyaları uğruna 16 milyon İstanbullunun alın terinin har vurup harman savrulduğudur."