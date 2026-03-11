  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzmanlar Siyonistlerin kirli planını açıkladı! Terör devletinin kaçma şansı yok! Bölgesel tansiyon yükseliyor Ekonomik kriz kapıda Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar Kendi halkı da sırt döndü: Savaş çığırtkanı Trump'a "İran" şoku! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilere müjde Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var Dünya gündemine oturan anlar! 16 gemi saatler içerisinde imha edildi Hürmüz’de füze sağanağı: Devrim Muhafızları fena vurdu savaş gemileri değil, alevler konuşuyor! CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesine rüşvet baskını: 21 taşınmaz, 3 araç ve 1 deniz aracına el konuldu Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten İmamoğlu’na ayar! “Mahkeme salonları siyasi şov alanı değildir!”
Gündem Vatikan'dan İsrail'e "çift atış" suçlaması! Yaralı kurtaran rahibi kasten vurdular
Gündem

Vatikan'dan İsrail'e "çift atış" suçlaması! Yaralı kurtaran rahibi kasten vurdular

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Vatikan'dan İsrail'e "çift atış" suçlaması! Yaralı kurtaran rahibi kasten vurdular

Katolik Kilisesi bünyesindeki "Soykırıma Karşı Çıkan Rahipler" oluşumu, Lübnan'da 9 Mart'ta şehit edilen Maronit rahip Pierre El-Rahi ile ilgili kan donduran gerçekleri dünya kamuoyuna duyurdu. Yapılan incelemeler, rahibin bir "kaza" sonucu değil, yaralılara yardım ettiği sırada İsrail ordusunun vahşi "çift atış" taktiğiyle kasten hedef alındığını ortaya koydu.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak için Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerce geçen yıl kurulan "Soykırıma karşı çıkan rahipler" oluşumu, Lübnan'da 9 Mart'ta İsrail topçu saldırısında ölen Maronit rahibin yaralılara yardım ettiği sırada çifte atışla vurulduğunu belirterek, bunun uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu bildirdi.

"Soykırıma karşı çıkan rahipler" grubundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği bir saldırıda, Lübnan'ın güneyindeki Kalia kentinde Maronit rahip Pierre El-Rahi'nin yaşamını yitirdiği ifade edilerek, "Pierre El-Rahi'nin öldürülmesi nedeniyle en derin ve en acı taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

 

Rahip Pierre El-Rahi'nin İsrail saldırısında yaralananlara yardım etmeye çalıştığı sırada vurulduğuna dikkat çeken açıklamada, "Rahip Pierre trajik bir hata sonucu ölmedi, başkalarına yardım ederken hayatını kaybetti. Bir tankın bir eve ilk ateşi açmasının ardından rahip, bazı gençlerle yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. İkinci atış ise onu ölümcül şekilde vurdu. Yaralılara yardım edenleri hedef alan bu 'çift atış' taktiği, insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Rahipler oluşumunun etnik temizliğe ve cezasızlığa karşı sessiz kalamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 

"Litani Nehri'nin güneyindeki köylerin ilhak edilmesi riskini ve yok edilmesini kınıyoruz. 2024 yılında 5 binden fazla zeytin ağacının yakılması ve sivil evlerin sistematik biçimde yıkılması, halkları kendi tarihinden koparmayı amaçlayan bir yakıp-yıkma stratejisinin parçasıdır. Lübnan'da işlenen vahşetler, Filistin'de yaşanan katliamın devamıdır. Sivillere, çocuklara ve din adamlarına yönelik bu saldırıları emreden ve uygulayan mevcut İsrail hükümeti, uluslararası adalet önünde hesap vermelidir. Zorla göçe boyun eğmeyi reddeden tüm masum kurbanları da anıyoruz."

Katolik Kilisesi'nin başı olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "bombaların gürültüsünün sona ermesine" yönelik çağrısına atıf yapılan açıklamada, "Adalet talep etmekten asla yorulmayacağız çünkü hakikat olmadan barış, ölüm ekenler döktükleri kan için hesap vermeden uzlaşma olmaz." denildi.

 

Bu arada Papa 14. Leo da bugün yaptığı genel kabul oturumunda, rahip El-Rahi'yi anarak, "Bu ciddi sınama karşısında tüm Lübnan halkıyla birlikteyim. Ayrıca, İran'da ve tüm Orta Doğu'da, özellikle de birçok masum çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda sivil kurban için barış için dua etmeye devam edelim." diye konuştu.

Vatikan'dan 9 Mart'ta yapılan açıklamada, Papa'nın rahip El-Rahi'nin ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendiği ve gelişmeleri endişeyle takip ettiği belirtilmişti.

 

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının 1444'e yükseldiğini bildirmişti.

Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik
Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik

Dünya

Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik

İsrail füzesi TIR’a isabet etmişti! Türk şoför hayatını kaybetti
İsrail füzesi TIR’a isabet etmişti! Türk şoför hayatını kaybetti

Aktüel

İsrail füzesi TIR’a isabet etmişti! Türk şoför hayatını kaybetti

Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı
Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı

Dünya

Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu
Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

Dünya

Hürmüz yanıyor: İran ABD-İsrail'e ait iki gemiyi daha füzelerle vurdu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hasan

Hadi ordan ikiyüzlüler 160 çocuk ölünce nerdeydiniz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23