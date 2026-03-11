Vatikan'dan İsrail'e "çift atış" suçlaması! Yaralı kurtaran rahibi kasten vurdular

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkmak için Katolik Kilisesi'ne mensup rahiplerce geçen yıl kurulan "Soykırıma karşı çıkan rahipler" oluşumu, Lübnan'da 9 Mart'ta İsrail topçu saldırısında ölen Maronit rahibin yaralılara yardım ettiği sırada çifte atışla vurulduğunu belirterek, bunun uluslararası insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu bildirdi.

"Soykırıma karşı çıkan rahipler" grubundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği bir saldırıda, Lübnan'ın güneyindeki Kalia kentinde Maronit rahip Pierre El-Rahi'nin yaşamını yitirdiği ifade edilerek, "Pierre El-Rahi'nin öldürülmesi nedeniyle en derin ve en acı taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Rahip Pierre El-Rahi'nin İsrail saldırısında yaralananlara yardım etmeye çalıştığı sırada vurulduğuna dikkat çeken açıklamada, "Rahip Pierre trajik bir hata sonucu ölmedi, başkalarına yardım ederken hayatını kaybetti. Bir tankın bir eve ilk ateşi açmasının ardından rahip, bazı gençlerle yaralılara yardım etmek için olay yerine koştu. İkinci atış ise onu ölümcül şekilde vurdu. Yaralılara yardım edenleri hedef alan bu 'çift atış' taktiği, insancıl hukukun açık ve ağır bir ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Rahipler oluşumunun etnik temizliğe ve cezasızlığa karşı sessiz kalamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Litani Nehri'nin güneyindeki köylerin ilhak edilmesi riskini ve yok edilmesini kınıyoruz. 2024 yılında 5 binden fazla zeytin ağacının yakılması ve sivil evlerin sistematik biçimde yıkılması, halkları kendi tarihinden koparmayı amaçlayan bir yakıp-yıkma stratejisinin parçasıdır. Lübnan'da işlenen vahşetler, Filistin'de yaşanan katliamın devamıdır. Sivillere, çocuklara ve din adamlarına yönelik bu saldırıları emreden ve uygulayan mevcut İsrail hükümeti, uluslararası adalet önünde hesap vermelidir. Zorla göçe boyun eğmeyi reddeden tüm masum kurbanları da anıyoruz."

Katolik Kilisesi'nin başı olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "bombaların gürültüsünün sona ermesine" yönelik çağrısına atıf yapılan açıklamada, "Adalet talep etmekten asla yorulmayacağız çünkü hakikat olmadan barış, ölüm ekenler döktükleri kan için hesap vermeden uzlaşma olmaz." denildi.

Bu arada Papa 14. Leo da bugün yaptığı genel kabul oturumunda, rahip El-Rahi'yi anarak, "Bu ciddi sınama karşısında tüm Lübnan halkıyla birlikteyim. Ayrıca, İran'da ve tüm Orta Doğu'da, özellikle de birçok masum çocuk da dahil olmak üzere çok sayıda sivil kurban için barış için dua etmeye devam edelim." diye konuştu.

Vatikan'dan 9 Mart'ta yapılan açıklamada, Papa'nın rahip El-Rahi'nin ölüm haberini derin üzüntüyle öğrendiği ve gelişmeleri endişeyle takip ettiği belirtilmişti.

- İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının 1444'e yükseldiğini bildirmişti.