Vatandaştan su tankeri dilenen CHP'li Başkan 'ot'a 15 milyon lira saçtı

RECEP YEŞİL

CHP'de hemen hemen her gün bir rezalet patlak veriyor.

Seçim öncesi 'her şey çok güzel olacak' masallarını okuyup milleti kandıran CHP'li başkanlar, koltuğu oturmalarının ardından vatandaşa hizmeti bir kenara bırakıp eş, dost, akraba ve yandaşlara koltuk dağıtıp para saçıyor.

3 günlük sözde festivale 15 milyon TL akıttı

Son skandal İzmir'in Çeşme Belediyesi'nde patlak verdi. Belediye bütçesini vatandaşın ihtiyaçlarına aktarması gereken CHP'li Lal Denizli, yandaşlara para saçıyor.

Denizli, 3 günlük Alaçatı Ot Festivali için belediyenin kasasından 15 milyon TL akıttı. Festivalde Mor ve Ötesi, Ayhan Sicimoğlu ve Edis sahne aldı.

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Vatandaştan su tankeri dilendi

Sözde festivalle yandaşlarının cebini dolduran Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli vatandaşlardan su tankeri dilenmişti:

Denizli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Değerli Çeşme halkı, Alaçatı Port bölgesinde çıkan yangın nedeniyle acil su tankerine ihtiyaç duymaktayız.

Su tankeri olan vatandaşlarımızın acil desteğini bekliyoruz.

Ekiplerimizle birlikte yangın bölgesinde olduğumuzu ve yangını kontrol altına almak için tüm gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isterim.

Yardımlarınızla bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim.

İzmir Büyükşehir'den de 33 milyonluk ihaleyi kapmış

MedyaRadar'ın konuya ilişkin haberinde Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı Ot Festivali ile ilgili ihalesine iki firma davet edildi ve organizasyonu 14 milyon 975 bin lira ile Startan Ajans kazanmıştı. Aynı firma CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de 33 milyonluk ihale aldı.