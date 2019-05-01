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Vatandaştan şikayet yağdı, hainler temizlendi!

Adalet Bakanlığına hâkim ve savcılarla ilgili yapılan şikâyetler dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan soruşturmalarla FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle 5 bine yakın hâkim ve savcı ihraç edildi. Bu sayede FETÖ yargı içerisinden temizlendi.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:30
Vatandaştan şikayet yağdı, hainler temizlendi!

İhraç edilen FETÖ mensuplarının yerine hâkim ve savcı takviyesi de yapıldı. Yeni dönemde yürütülen soruşturmalar devam ederken, vatandaşlardan savcılar hakkında Adalet Bakanlığına çok sayıda şikâyet geldiği görüldü.

Bakanlık yetkililerinin masasında, savcıların idari görevlerini yapmadıklarına ilişkin toplamda 270 şikâyet dosyası bulunuyor. Vatandaşlar, savcıların en çok yapılan ihbarın işleme koymamasından rahatsız. Bu kapsamda toplamda 117 dosya var. FETÖ soruşturmalarını yürüten birinci sınıf hâkim ve savcılara yönelik Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından verilen ‘soruşturma yapılması talebinde bulunulmasına gerek görülmeyen’ karara itiraz edenler de dosyaları Bakanlığa taşıdı. HSK’nın birinci sınıf hâkim ve savcılarla ilgili işlem yapılabilmesi için Adalet Bakanının izni olması gerekiyor.
Bazı vatandaşlar, savcıların yaptığı yargılama sonucu ‘işlem yapılmasına yer olmadığına’ dair verdiği kararları da ihbar etti. Bakanlıkta söz konusu ihbarlarla ilgili toplamda 34 dosyanın olduğu aktarıldı. Adalet Bakanlığı, 2019 yılında yargılama ve soruşturma süreçlerini kısaltmak için ‘yargıda hedef süre’ uygulamasını faaliyete geçirmişti. Ancak geçtiğimiz yıl ‘inceleme ve soruşturma sonucu beklenilen dosya’ ile ilgili Bakanlığa 23 şikâyet yapıldı.

Hâkim ve savcılar hakkında yapılan ihbarlarda isim, soyisim, açık adres, belli bir konu içermeyen ya da somut delile dayanmayan bilgiler HSK tarafından işleme konulmuyor. Söz konusu iddialar Adalet Bakanlığı tarafından değerlendiriliyor. Bunun dışındaki ihbarları HSK inceliyor.

Türkiye Gazetesi

 

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 06:53
  1. Savcı
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