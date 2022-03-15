Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na tepki: Senin döneminde SSK’yı pireler basmıştı!

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle paylaştığı mesajda “Saraydaki zatı göndereceğiz!” diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na SSK karnesini hatırlattılar.

Kılıçdaroğlu’na tepki yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem partisinin grup toplantısından ve hem de sosyal medya hesabından 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Kılıçdaroğlu’nun “Canımızı emanet ettiğimiz sağlık emekçileri, sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin, çok az kaldı; sandıkta Saraydaki zatı göndereceğiz! Çalışma koşullarınızın düzeleceği ve emeğinizin karşılığını aldığınız bir sağlık sistemini birlikte kuracağız. #14MartTıpBayramı kutlu olsun!” şeklindeki paylaşımına tepki yağdı.

Vatandaşlar SSK karnesini hatırlattı

1991’de SSK Genel Müdürü olan Kılıçdaroğlu’nun ‘karanlık’ dönemini tek tek kaynaklarıyla hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, “Eski Türkiye’yi vaat ediyorsun biliyoruz. SSK’yı batırdığın, hastaların işkencehanesine dönen o yıllara… Senin döneminde SSK’ları pireler basmıştı.” yorumunda bulundular.