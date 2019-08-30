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Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:57
Vatandaşlardan Kuş’a teşekkür

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyip, vatandaşlarla bir araya geldi. Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin merkez ve kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor. Merkezde kilitli beton parke taşı döşeme, kırsalda ise stabilize yol yapımına ara vermeden devam eden Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son durağı ise Olukyanı Mahallesi oldu.


Bölgede sürdürülen çalışmaları beraberinde Meclis Üyesi Mahir Öge ile birlikte inceleyen Kuş, Mahalle Muhtarı Osman Kaya ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalle sakinleriyle görüşen ve talepleri de alan Kuş, çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Kuş ve ekibine teşekkür etti.


400 bin nüfusuyla büyük bir aile olduklarını belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "1 Nisan itibari ile gerek merkez gerekse Kırsal mahallelerimizde Hummalı çalışmalarımıza devam ettiriyoruz. Seçimden önce Payamlı nahyasına bir şantiye sözümüz vardı. Bu kurulacak şantiye ile bölgenin tüm ihtiyaçlarını gidereceğimizi belirtmiştik. şantiyemizi kurduk ve ilk günden itibaren şantiyemiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölgedeki 5 mahallemizde çalışmalarımız bitti. Ekipleri şimdi de Olukyanı mahallemizde. Olukyanı mahallemizde muhtarımız ve halkımız ile birlikteyiz. Burada yapılan çalışmaları denetlemek amacı ile geldik. Ben buradan personel kardeşlerimize teşekkürler ediyorum. Mesai kavramı dinlemeksizin çalışıyorlar. Biz Eyyübiye’de 400 Bin nüfuslu güçlü bir aileyiz. İnşallah 400 bin Eyyübiyeli ile el ele vererek layık oldukları hizmeti bir bir yerine getirip, Eyyübiyeli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.


Eyyübiye Belediye Meclis Üyesi Mahir Öğe ise, "Bugün Eyyübiye’mize bağlı Olukyanı kırsalındayız. Burada yapılan alt yapı ve stabilize yol çalışmalarını Belediye Başkanımız yerinde inceledi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için ilgili birim Müdürlerine ve biz Meclis Üyelerine gerekli talimatları verdi biz bu hizmetlerin takipçisi olacağız” diye konuştu.


Olukyanı Mahalle Muhtarı Osman Kaya da, "40 derece sıcaklıkta Belediye Başkanımız bizler ve vatandaşlarımız için mahallemize geldi. Kendisini takdir etmek lazım. Allah razı olsun kendisinden. Böyle güzel çalışmaları şimdiye kadar görmedik ve yapılan çalışmalar şuan itibari ile göz önünde. Yapılan çalışmalardan dolayı Başkanımıza teşekkür ediyoruz kendisinden Allah tazı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:57
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