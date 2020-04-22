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Aktüel

Vatandaşlardan jandarmaya moral desteği

Bartın’da bir köyün sakinleri ihbarla çağırdıkları jandarma personeline moral vermek amacıyla ikramda bulundu.

2020-04-22 16:52:05 -
Vatandaşlardan jandarmaya moral desteği

Bartın’da bir köyün sakinleri ihbarla çağırdıkları jandarma personeline moral vermek amacıyla ikramda bulundu.


Bartın merkeze bağlı Esenyurt köyünde yaşayan vatandaşlar, zorlu bir süreç yaşayan jandarma personeline moral vermek amacıyla sürpriz yaptı. 112 acil çağrı merkezine asayiş ihbarında bulunan vatandaşlar, ekipleri yaptıkları pasta, börek ve içecekler karşıladı. Jandarma ekipleri köylülerin sürprizi ikramına teşekkür etti.

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