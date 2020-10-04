Vatandaşlardan duygulandıran hareket! Başkonsolosluğa teslim ettiler
İstanbul'da motorsiklet kulübü üyesi vatandaşlar, Azerbaycan ordusunda gönüllü askerlik yapmak için yazdıkları dilekçeleri Başkonsolosluğa teslim ettiler.
İstanbul'da motorsiklet kulübü üyesi vatandaşlar, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlediği alçak saldırıları protesto etti.
Motosiklet Kulübü üyeleri, yaptıkları protestodan sonra gönüllü askerlik dilekçeleri ile Başkonsolosluğa başvurdu.
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiler
Sabah'ın haberine göre; Saraçhane Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 vatandaş, konvoy eşliğinde Levent'te bulunan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi.
Ermenistan'ın hain saldırılarını lanetlediler
Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek olan ve basın açıklaması yapan grup, Ermenistan'ın düzenlediği alçak saldırıları lanetleyen sloganlar attı.
Dilekçeler başkonsolosluğa teslim edildi
Yapılan açıklamadan sonra grup içinde toplanan gönüllü askerlik dilekçeleri, Azerbaycan Başkonsolosluğu'na teslim edildi.