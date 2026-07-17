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Daha az göç alıp daha fazla göç verdi Müjde İstanbul boşalıyor

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Daha az göç alıp daha fazla göç verdi Müjde İstanbul boşalıyor

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2024'te 395 bin 485 göç alırken geçen yıl bu sayı 329 bin 912'ye geriledi.

Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2025'te 2024'e kıyasla daha az göç alırken daha fazla göç verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan "İç Göç İstatistikleri"nden derlenilen bilgiye göre, 2025'te 2 milyon 475 bin 19 kişi iller arasında göç etti.

Ülke içinde şehir değiştirenler il bazında incelendiğinde, 3 büyük ilin hareketliliğin büyük kısmına ev sahipliği yaptığı görüldü.

Bu kapsamda, Türkiye'nin en yüksek nüfuslu kenti İstanbul, 2024'te 395 bin 485 göç alırken geçen yıl bu sayı 329 bin 912'ye geriledi.

2024-2025 İstanbul, Ankara ve İzmir'in iç göç verileri

İstanbul'dan göç edenlerin sayısı ise 2024'te 369 bin 453 iken geçen yıl 371 bin 258 olarak hesaplandı.

Böylece megakent, geçen yıl 2024'e göre daha az göç aldı, daha fazla göç verdi.

ANKARA VE İZMİR DAHA AZ GÖÇ ALDI

Ülkenin diğer büyük 2 kenti Ankara ve İzmir ise 2025'te bir önceki yıla göre daha az göç aldı. Şehir değiştirerek Ankara'ya gelenlerin sayısı bir önceki yıl 202 bin 402 iken 2025'te 176 bin 833'e geriledi.

İzmir'de ise söz konusu sayılar sırasıyla 117 bin 889 ve 106 bin 83 oldu 

Böylece 3 büyük şehrin geçen yıl aldığı göç sayısı 612 bin 828, verdiği göç 615 bin 647 olarak hesaplandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in 2024-2025 yıllarına ilişkin iç göç verileri şöyle:

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