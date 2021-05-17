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Teknoloji Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı
Teknoloji

Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı

Avrupa ülkelerine uygulamadığı yeni gizlilik sözleşmesini Türk vatandaşlarına dayatan WhatsApp adeta kendi bacağına sıktı. Dünyanın gündemine gelen uygulamadan büyük bir kaçış yaşandı. Herkes alternatifi uygulamaları araştırıp, indirmeye başladı. Bu hamleler sonuçlara yansıdı ve yeni rakamlar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:51:00 - 2021-05-17 17:58:38
Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp yakın zaman önce yenilenen gizlilik sözleşmesiyle gündeme geldi. 15 Mayıs tarihinde kullanıcıların bu sözleşmeyi onaylaması için son gündü. WhatsApp kullanıcıları sözleşmeyi onaylamadıkları her geçen gün yeni bir kısıtlamayla karşılaşıyor. Bu kapsamda bir noktada ‘diretme’ olarak nitelendirilen adıma ek olarak rakip uygulamalara milyonları kaybetmiş.

Whatsapp'tan Telegram ve Signal'e kaçış var: Büyüme yüzde 1200

WhatsApp'a sinirlenen ve verilerini paylaşmak istemeyen kullanıcılar Telegram ve Signal'e geçiş yaptıklarını sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Bu kaçış ise rakamlara oldukça büyük oranda yansıdı. SensorTower tarafından yayımlanan rakamlara göre ocak ayından bu yana hem Telegram'da hem de Signal'de önemli artışlar yaşandı.

WhatsApp büyük yara aldı! Diğer uygulamalara kaçış başladı

Telegram'ın yıllık kullanıcı sayısı yüzde 100 artarken bir diğer yandan Signal'de yüzde 1.92'lik bir büyüme yaşandı. 2021 yılının ilk çeyreğinin rakamlarında Telegram 161 milyondan fazla indirilirken, Signal ise 65 milyon civarında bir indirme sayısına ulaşmış durumda.

İstatistiklerde ocak ayında yaşanan talep patlaması damga vururken, her ay bu talepte bir düşüş var ancak yine de toplama bakıldığında WhatsApp karşısında alternatifleri yüzde 1200 oranında büyümüş durumda.

Kaynak: Milliyet

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