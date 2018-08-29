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Vatandaşlara soruldu... ABD Türkiye'nin müttefiki mi?

MAK danışmanlık şirketi Türkiye ve ABD ilişkileriyle ilgili önemli bir anket çalışması gerçekleştirdi. 30 Büyükşehirde yapılan anket sonuçlarına göre halkın büyük kısmı "Son gelişmeleri de dikkate aldığımızda ABD'nin halen Türkiye'nin müttefiki / dostu olduğunu söyleyebilir miyiz?" sorusuna %88 gibi büyük bir oranla 'Hayır' cevabını verdi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:38
Vatandaşlara soruldu... ABD Türkiye'nin müttefiki mi?

MAK Danışmanlık Araştırma şirketi 30 büyükşehirde son dönemde ABD ile yaşanan gerilime ilişkin bir anket çalışması yaptı. 30 Büyükşehirde gerçekleşen bu anket çalışmasında hata payı 1,2 olarak belirtildi.

HALKIN %88'İ ABD'Yİ MÜTTEFİK OLARAK GÖRMÜYOR!

Ankette halka yöneltilen "Son gelişmeleri de dikkate aldığımızda ABD'nin halen Türkiye'nin müttefiki / dostu olduğunu söyleyebilir miyiz?"sorusuna %88 gibi büyük bir çoğunluk 'Hayır' yanıtını verdi.

Anketten çıkan bu sonuç FETÖ ve terör örgütü PKK/PYD'ye açıktan destek veren ABD'ye halktan da yoğun tepki geldiğini gösteriyor. Aynı zamanda son dönemde ajan Brunson geriliminde Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan ABD'nin halk nezdinde büyük bir itibar kaybı yaşadığı da görülüyor.

ERDOĞAN'IN ABD'YE KARŞI SÖYLEMİNE HALKTAN BÜYÜK DESTEK!

ABD'nin Türkiye karşıtı politikalarına karşı tavizsiz bir şekilde mücadele gösteren Erdoğan'a halktan büyük destek geldi. Ankette "Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye karşı sert karşı tavrını onaylıyor musunuz?"sorusuna katılımcıların %64'ü 'Evet' yanıtını verdi.

Katılımcıların yalnızca %18'i bu politikalara destek vermediğini söylerken, kararsızların yanıtları orantılı bir şekilde dağıtıldığında Başkan Erdoğan'a desteğin %70'leri aştığı görülüyor.

RUSYA İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK GELDİ!

Türkiye'nin son zamanlarda Rusya ile geliştirdiği yakın ilişkiler de ankette halka soruldu. "Türkiye'nin ABD'nin ambargo ve müeyyide tehditleri karşısında Rusya ile başta askeri olmak üzere ilişkilerini geliştirmesini destekliyor musunuz?" sorusuna katılımcıların %62'si 'Evet' yanıtını verdi.

Kararsızlar dağıtıldığında 'Evet' oylarının %70 lere kadar çıktığı görülüyor.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:38
  1. MAK Danışmanlık Şirketi
  2. ABD
  3. müttefik

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