0553 313 94 23

Vatandaşlara merdiven altı şeker uyarısı: “365 gün bu işi yapan yerlerden şekerlerinizi alın”

Şekerci Mehmet Çarşıbaşı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Bayram şekerlerinizi 365 gün bu işi yapan yerlerden şekerlerinizi alın” dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
Vatandaşlara merdiven altı şeker uyarısı: “365 gün bu işi yapan yerlerden şekerlerinizi alın”

Şekerci Mehmet Çarşıbaşı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Bayram şekerlerinizi 365 gün bu işi yapan yerlerden şekerlerinizi alın” dedi.


Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şekercilerde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayramda misafirlerine şeker ikram etmek isteyen vatandaşlar, şekercilere akın etti. Şekerci Mehmet Çarşıbaşı, “Kurban Bayramının yaklaşmasıyla satışlarımız artmaya başladı. Masraflı bir bayram olduğundan dolayı insanlar önceliklerini kurbanlık hayvanlara çeviriyorlar. Vatandaşlar bayrama 3-4 gün kala şekerlerini ve lokumlarını almaya başlıyorlar. Fiyatları geçen bayramlara göre indirmeye çalıştık. Şeker, lokum ve çikolata bizim kültürümüzdür. Bu kültürü devam ettirmek için halkımıza bizde bir nebze olsun destek olabilmek için fiyatlarımızda indirim yapmaya çalıştık. Geçen bayrama göre yüzde 10-20 arasında fiyatlara indirim yaptık” ifadelerini kullandı.


Vatandaşlara uyarılarda bulunan Çarşıbaşı, “Vatandaşlarımız bayram şekerlerini alırken 365 gün bu işi yapan arkadaşları tercih etmelidir. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz şeker ve çikolata satıcılarına çok güvenmemelerini öneriyorum. Çünkü bugün çikolata satan adamlar haftaya yok oluyorlar ve başka bir meslek yapıyorlar. Ondan sonrada sağlık problemleri çıkıyor. Vatandaşlarımız çikolatalarını da alırken muhakkak tadına bakarak alsınlar” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:13
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldı
    1. Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik..
    2. Trabzon'da kamyonetin çarptığı kadın..
    3. Sinop'ta tefeci operasyonu: 5 gözaltı
    4. Otobüs terminali bayrama hazırlandı
    5. Adana bayrama hazırlanıyor
    6. Temmuzda en fazla reel getiri BIST 100..
    7. İçli köfteye şekil vermekte..
    8. Kedim neden benden kaçıyor?
    9. Kanserde gen haritası üzerinden tedavi
    10. Artvin’de Kurban Bayramı öncesi trafik..
    11. Başkan Akgün’ün yengesi son..
    12. Başkan Hürriyet temizlik işçileriyle..
    13. Bakan Koca açıkladı: 1-2 ay içinde...
    14. Seracılık kredi paketine yoğun ilgi..
    15. Çankaya zabıtası bayram öncesi..
    16. Sağlık turizmi için Türkiye’ye..
    17. Nilüfer Belediyespor hentbol takımı..
    18. Didim’de belediye beton santrali..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar,..
    20. Başkan Kılıç’tan Ülkü Ocaklarına..
    21. Ortadoğu’nun en uzun akarsuyu Fırat..
    22. O kaymakam tayin oldu
    23. FETÖ hastanesi Bakanlığın emrinde
    24. Başkan Kocaman Ormanya’da
    25. Sağlık Bakanı Koca: "Aşıda önümüzdeki..
    26. Sağlık Bakanı Koca: "Organ naklinde..
    27. Sanayiciler çiftçilerin elinde kalan..
    28. Silah ticareti operasyonunda 3 kişi..
    29. Hugo Rodallega: "Lige kazanarak..
    30. Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 115..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    ABD ya söz dinleyecek ya da susacak
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek
    İmran Khan uyardı: Tüm dünya acı çekecek