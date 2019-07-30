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Vatandaşlara kurban alımı ile kesimi uyarısı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Yaklaşan Kurban bayramı öncesi Kilis halkını kurbanlık alımında ve kesiminde dikkat edilmesini gereken konularda uyarıda bulundu.

30 Temmuz 2019 Salı 14:57
Vatandaşlara kurban alımı ile kesimi uyarısı

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler, Yaklaşan Kurban bayramı öncesi Kilis halkını kurbanlık alımında ve kesiminde dikkat edilmesini gereken konularda uyarıda bulundu.


Kasaplar Odası Başkanı Şevket Memiler,Kurban kesiminin İslam dinine uygun olarak yapılması gerektiğini belirtti.


Memiler,Özellikle kurban vazifesini yerine getirirken hijyen ve sağlık koşullarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kurbanın kesilmesi ve etlerin parçalara ayrılarak kıyma çekimi yapılmasının et ve et ürünleri konusunda faaliyet gösteren kayıt, onay kapsamında ki iş yerleri tarafından yapılması gerekiyor. Kurban bayramının yaz ayına denk gelmesi nedeniyle sıcaklık ve iklim şartlarının bu yılda kurban bayramında risk faktörü olarak öne çıkacak” dedi. Memiler, alınacak kurbanın Allah’a kurban edilmeye layık olması için şunlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün olması,iki gözünün veya bir gözünün kör olması,dişlerinin tamamının veya çoğunun düşmüş olması,boynuzlarının birinin veya ikisinin kökünden kırılmış olması, kulağının veya kuyruğunun yarıdan fazlası kesilmiş olması, memelerinin başlarının kopmuş olması.bu hayvanlar kurban edilemezler” dedi.


Memiler, Kurban kesimi esnasında dikkat edilmesi hususları ise şöyle açıkladı:


"Kurbanlık hayvanın kesim yapılacağı alanda hayvanın eti ile temas edecek kirliliğe mahal verilmemesi için kesim yapılacak alan mutlaka hijyen kurallarına uygun olmalıdır.Kurban kesimi yapacak olan kişinin işin ehli olmasına dikkat edilmelidir. Hayvana eziyet çektirmeden, hijyen kurallarına dikkat eden ve eti telef etmeden uygun parçalara ayırabilecek kişiler kesim için tercih edilmelidir. Sokak ortası gibi hayvan kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmamalıdır. Kurban kesildiğinde ön temizlik işlemleri yapılıp güneş ışınlarına maruz kalmayarak yeterli oranda soğutma yapıldıktan sonra uygun paketleme materyalleri ile paketlenerek vakit geçirmeden muhafaza altına alınmalıdır.Kıymalık çekimi için tercih edilen iş yerlerinde bakımsız, paslı makinelerle kıyma çekimi yapılmamasına dikkat edilmelidir."

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:57
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