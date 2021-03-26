Vatandaşlara kritik altın ve dolar uyarısı: Sakın bunu yapmayın!

İslam Memiş altın ve dolardaki yükselişi değerlendirdi. İslam Memiş altın ve dolardaki yükselişin devam edeceğini belirterek yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulundu.Memiş, ayrıca altın ve dolar yükselmeye devam edecek mi? sorusuna yanıt verdi.

Çok kargaşalı bir haftayı geride bırakıyoruz Döviz kurunun şoku ile birlikte yatırımcıların ciddi anlamda kafalarının karışık olduğu bir dönemi de geride bırakmaya devam ediyoruz. Tabii bu süreçte küçük yatırımcı şunu merak ediyor. Döviz kurlarındaki bu yükselişler devam edecek mi, varlıklarımızı TL’ye çevirme zamanı geldi mi, borsalardaki düşüşler devam edecek mi ya da bu süreç daha ne kadar devam edecek hangi enstrümanlar kullanılarak piyasalar daha sakinleşir ya da sakinleşir mi tarzında sorular çok merak ediliyor. Borsa tarafında sert düşüşler gördük. Şimdi tepki alımlarının yaşandığını gözlemliyoruz. Bir miktar daha tepki alımları yukarı yönlü devam edebilir. Ancak borsa tarafında küresel borsaları yakından takip etmekte fayda var. Yine yakın bir zamanda küresel borsalarda yine bir düzeltme hareketi dediğimiz aşağı yönlü bir trend bir satış baskısı oluşabilir.

"Kur atakları devam edebilir"

Tabii koronavirüs salgınıyla birlikte dünya ekonomilerinde ciddi bir dalgalanma yaşandığı için mutlaka borsalarda kısa vadeli yükseliş trendi ön planda kalmaya devam edebilir ama bu düzeltme hareketleri gelmediği için küresel borsalarda sert düşüşler yakın bir tarihte görebiliriz. Gelişmekte olan ülke piyasalarındaki bu düşüşlerde buna ayak uydurabilir. Borsa tarafına biraz daha dikkat çekmek isterim. Yurt içi piyasalarda dolar kurunun Pazartesi günü 8.47 lira seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yaptığını gözlemliyoruz. Şimdi 7.90-7.95 lira aralığında yani 8 lira seviyesinin altında bir fiyatlama gözlemliyoruz. Euro-dolar paritesinde 1-8 bandının altına sarkması da aslında yurt içi piyasalarda dolar-TL kurunu olumlu yönde destekliyor. Ama içsel problemlerden dolayı da kur ataklarının orta ve uzun vadede devam edeceğini tahmin ediyorum.

Şimdi önemli olan süreç şu yatırımcılar yine geçen yıl yapmış olduğu hatayı bu dönem yapmamalı. Geçen sene 8.53 lira seviyesinden dolar alanlar 540 liradan gram altın alanlar 7 lira seviyesinde gümüş alanlar korku ve panikle bu hareketi sergiledi hâlâ aradan 4-5 ay geçmesine rağmen zararlarının da çıkmadığını gözlemliyoruz.

'Panikle yüksek maliyetten altın dolar almayın'

Bu yüksek maliyetten alanlar maalesef zararları halen çıkmadı. Yine korku ve panikle tekrar böyle bir alım yönünde tasarrufta bulunurlarsa yine burada zarar oluşabilir o yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızın daha temkinli olduğunu gözlemiyoruz.

Yani geçen yıl korku ve panikle koşa koşa döviz alanlar altın alanlar şimdi en azından soru soruyorlar yani alalım mı biraz daha sakinleşir mi bu da geçen yıl yaşanan kur şokunun ciddi anlamda insanlara zarar ettirdiği için bu kez daha temkinli olmasına neden oluyor. Şimdi kısa vadeli, orta ve uzun vadeli üç bölüme ayırmak gerekiyor beklenti ve öngörüleri. Kısa vade için evet bir gerileme yaşanabilir. Bu gerileme dolar-tl kurunda 7.50-7.40 seviyesine kadar sürebilir bir iki hafta içinde.

Orta ve uzun vadede doların değer artışları maalesef devam edecek bu da gelişmekte olan ülke piyasaları için olumsuz.

"Dolar ana vatanına geri dönüyor"

Çünkü ABD Merkez Bankası Fed’in politikalarında bir değişiklik var. ABD tahvil endeksinde bir yükseliş var. Dolar ana vatanına geri döndüğü için dolar uluslararası piyasalarda değer artışlarını devam ettireceği bir sürece girdi. Çeşitli önlem, tedbir alsanız bile maalesef bütün dünyadaki merkez bankaları doların değer artışlarını maalesef engelleyemez. Bu şu demek oluyor, bu yıl dolar kurunda 9 lira seviyesi üzerinde bir ataklar yaşanılırsa yatırımcısı için sürpriz olmamalı.-

"7,50-40 lira seviyesine bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli"

Özellikle bu süreçte döviz ile ticaret yapan dövize ihtiyacı olan insanların bu geri çekilmeleri az önce ifade ettiğim 7,50-40 lira seviyesine bir alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Dolardaki değer artışları maalesef yıl içinde devam edecek hatta 2022 yılının ilk çeyreğinde sürecin devam edeceğini görebiliriz. Dolar tarafında yatırımcısının çok dikkat etmesi gerekiyor.

Tabii diğer para birimlerinde de aynı öngörümüz devam ediyor. Dolar kuruyla birlikte yine diğer yabancı para birimlerinde yukarı yönde hızlı ataklar yaşanabilir. Özellikle altının gram fiyatının 470 liraya kadar yükseldiğini bugünlerde 440 lira seviyesinde yatay bir seyrin korunduğunu gözlemliyoruz.

"Altın/TL fiyatında dolar kuruyla birlikte bir miktar geri çekilme yaşanabilir"

Ancak günlük bazda baktığımıza bu bant aralığının biraz daha daraldığını gözlemliyoruz. Özellikle gram Altın/TL fiyatında dolar kuruyla birlikte bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Yani dolar kurundaki öngördüğümüz 7.50-40 lira seviyesi gram Altın/TL fiyatının tekrar 420 lira seviyesine kadar geri çekilmesine neden olabilir. Ancak burada önemli olan husus şu gram altın/TL fiyatında 400 lira seviyesinden almayanlar alım yapmayanlar ihmal edenler ya da daha çok düşecek düşüncesiyle bu tarafa yönelmeyenler bugün ciddi anlamda zarar ettiğini gördük. Ve gram altın/TL fiyatı dolar kurundan destek alarak ciddi anlamda değer artışlarını yıl içinde devam ettireceğimi tahmin ediyorum.

Gram altın 600 TL olabilir

Bu yıl için özellikle Mayıs-Haziran aylarında ya da yaz aylarında gram altın/TL fiyatının 540-560 TL sevilerine kadar yükseleceğini ön gördüğümüzü söylemiştik. Bu öngörümü gram altın/TL fiyatında 600 lira seviyesine çıkardığımı söyleyebilirim. Altının ons fiyatında yukarı yönde hareketler mutlaka göreceğiz ancak dolar kurundaki şok ile birlikte gram altın/TL fiyatının 600 sevilerine yükselmesi bugünkü koşullarda sürpriz olmamalı ancak yıl içinde tekrar farklı gelişmeler yaşanırsa tekrar yoruma ihtiyaç var ama bugünkü koşullara baktığımızda gram altın/TL fiyatında aynı dolar-TL kurunun yukarı revizesiyle birlikte tekrar 600 lira seviyesine dikkat etmek gerekiyor.

Sosyal medya uyarısı

Bununla birlikte gümüşün gram fiyatında pazartesi gördüğümüz 7.10 Lira seviyesi tekrar yerini düşüşe bıraktı. Bu tarafta da tekrar 10 Lira seviyesinin üzerinde bir rakam yaşanabilir. Döviz kurlarında altın ve gümüş fiyatlarında yıl içinde agresif yükselişler devam edebilir. Düşüşler kesinlikle bir alım fırsatı. Kimse rehavete kapılmadan bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli.

Özellikle bu gibi kur şoklarının yaşandığı bu dönemlerde genelde sosyal medya hesaplarından insanlara biraz daha farklı algılar aşılandığını görüyoruz. Bu kur şoklarında bu muhabbetler oluyor. Mesela sermaye kontrolü denen bir süreç var. İnsanların varlıklarına el koymak, artık paramızı bankaya teslim etmeyelim, devlet bizim paramıza el koyacakmış tarzında düşünceleri, korkuları pompalamaya çalışıyorlar. Sermaye kontrolü dediğimiz olay bütün dünyada var. Ancak insanların varlıklarının, birikimlerinin yasa ve kanunla korunduğunu vatandaşların bilmesi gerekiyor. Yunanistan’da ekonomik krizde bu süreci gördük. Yani bankada 100 Bin Euro’nuz var ama günlük 20-30 Euro çekebilirsiniz diyor.