Vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı! Duraklarda büyük kalabalık

Aksamalar her geçen gün artıyor

Sabah işe ve okula gitmek için evinden çıkan İstanbullular, tramvay duraklarında adeta çile çekiyor. Tramvayların aksaması duraklarda yığılmaya neden oldu. Dakikalarca duraklarda bekleyen vatandaşlar gidecekleri yerlere gecikti.

İğne atsan yere düşmez

Yoğun kalabalık durağın merdivenlerine kadar uzadı. Birçok kişi gideceği yere geç kalırken bir vatandaş da o anları kameraya çekti.

Bağcılar-Kabataş tramvay hattının kullanıcıları, daha güvenli, düzenli ve rahat bir ulaşım deneyimi yaşamak için yetkililerden çözüm bekliyor.