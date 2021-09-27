Vatandaşlar metrobüste bu manzarayla karşılaştı! Ekrem, İstanbulluyu rezil etti

İstanbul’da yaşanan toplu taşıma çilesi vatandaşları bezdirdi. ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganıyla seçmeni kandıran Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de skandallar bitmiyor. Uzunçayır metrobüsünde kurulan iskele, yolun daralması nedeniyle insan yoğunluğuna neden oldu.

Metrobüste yoğunluk

İstanbullular akşam saatlerinde evlerine dönmek için toplu ulaşım araçlarına yöneldi. Uzunçayır metrobüs durağı da bugün kalabalığa sahne oldu.

Durağa kurulan iskele de yolun daralması nedeniyle kalabalığa neden oldu. İskele nedeniyle merdivenlerden geçmekte zorlanan vatandaşlar adeta izdihama neden oldu.

Vatandaşlar isyan etti

Vatandaşlar yaşadıkları zorlukları sosyal medyadan da paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepklerini dile getirdi.