Vatandaşlar haber verdi! Barajda 6 aylık kadın cesedi bulundu Karabük'ün Yenice ilçesindeki barajda yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Karabük'ün Yenice ilçesindeki barajda ceset bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisindeki barajda ceset görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kimlik tespiti yapılacak AFAD ekiplerince bot yardımıyla barajdan çıkarılan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kimliğinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin, yaklaşık 6 ay önce öldüğü tahmin edilen bir kadına ait olduğu değerlendiriliyor.

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