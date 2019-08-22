Vatandaşlar bildirdi, polis müdahale etti! 12 kişi yakalandı Bingöl'de vatandaşlar tarafından fark edilen 12 göçmen, polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmayla yakalandı.

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 12 göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesi Semt Garajı civarında yabancı uyruklu kişileri fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye giderek çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, batıya gitmek isteyen 7’si Afganistan ve 5’i Pakistan uyruklu 12 göçmen yakalandı. Yakalanan 12 kişi emniyete götürüldü. İşlemlerin tamamlanmasının ardından göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

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