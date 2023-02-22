Vatandaşla dalga mı geçiyorsunuz? İşte Akşener'in depremzedelere layık gördüğü yer

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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken dün akşam saatlerinde merkez üssü Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçeleri olan iki depremle sarsıldı. Çevre illerden de şiddetli şekilde hissedilen depremde 6 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Devlet ve millet el ele yaraları sarmaya çalışırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara yıkımın yaşandığı illerde eş zamanlı olarak başlayacak konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağı sözünü verdi. Bu süre içerisinde ise geçici olarak kurulan çadır ve konteynerlerin yanı sıra KYK yurtları depremzedelere açıldı.

Millet can, muhalefet seçim derdinde!

42 binden fazla can kaybının yaşandığı felaket günlerinde dahi seçimleri gündeme getirecek kadar gözü dönmüş siyasetçiler ise çeşitli manipülasyon ve algı operasyonları ile devletin hizmetlerini karalamaya çalışıyor.

İnşaatın sürdüğü İstanbul Finans Merkezi'ni önerdi

Muhalefetin koltuk derdine düştüğü şu günlerde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de depremzedelerle adeta dalga geçecek bir öneride bulundu. KYK yurtlarının depremzedelere uygun olmadığını söyleyen Akşener, vatandaşlara, 8 bin 207 işçinin hala çalıştığı inşaatı devam eden İstanbul Finans Merkezi’ni uygun gördü.

'Meral Akşener’in depremzedelere layık gördüğü yer burası mı?’

Dünyanın en önemli ekonomi merkezlerinden biri olacak İstanbul Finans Merkezi’nde iş makinelerinin çalışmalarını Youtuber Büşra Dede yerinde görüntüledi.

Dede, ‘Depremzedelerle dalga geçerken hiç mi yüzünüz kızarmadı?!’ notuyla paylaştığı görüntüde, "İstanbul Finans Merkezi’nin içi iş yeri olarak dizayn edildiği için depremzedelere uygun değil. Meral Akşener’in depremzedelere layık gördüğü yer burası mı?" dedi.