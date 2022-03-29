Vatandaşının şikayetine cevabı ile gündem oldu! Macron'dan 'hayat pahalılığı' şikayetine tepki çeken cevap

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Fransız bir vatandaş, ülkesinin Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'a hayat pahalılığından şikayet etti.

Vatandaşının sorusuna soru ile cevap verdi: Ne yapmalıyız?

Eşi ile birlikte aylık 8 bin euro kazandıklarını söyleyen vatandaş, ayın 5'inde masraflarını ödedikten sonra hiç parası kalmadığını söyledi.

"Bu duruma mucizevi bir reçetemiz yok." diye karşılık veren Macron, gaz ve akaryakıt fiyatlarına gerekçe olarak şunları gösterdi:

Gaz ve akaryakıt fiyatlarına çaremiz yok. Çünkü biz üretmiyoruz ne yapmalıyız?