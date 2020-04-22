Vatandaşın Türk bayrağı talebini Vali Sarıfakıoğulları karşıladı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evinden çıkamayan yaşlı adamın Türk bayrağı talebi, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın talimatıyla karşılandı.

Nizamiye Mahallesi'nde ikamet eden 66 yaşındaki Nurullah Uzun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evine asabilmek için Türk bayrağı talebini Giresun Valiliğine iletti.

Vali Sarıfakıoğulları'nın talimatı üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Uzun'un evine giderek kendisine Türk bayrağını teslim etti.

Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 35 gündür evinden çıkamadığını söyledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla evine Türk bayrağı asmak istediğini, bu talebini Giresun Valiliğine ilettiğini belirten Uzun, "Benim isteğimi geri çevirmediler. Bana bu mutluluğu tattırdılar. Çok mutlu oldum. Bir bayrağa kavuştum. Çünkü yalnız değilim artık. Allah da onları mutlu etsin." dedi.

Nurullah Uzun, koronavirüse karşı herkesten dikkatli olmalarını, kurallara uyulmalarını istedi.