Vatandaşın tazminat hakkı devam ediyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

Durmuş, “Bu sadece sağlık çalışanlarının değil vatandaşın, sağlık sisteminin de sorunuydu. Sağlıkçılar bir enjeksiyon ya da ameliyat yüzünden 1 milyon liradan, 6 milyona kadar tazminata mahkum ediliyordu. Bu yüzden birçok sağlık çalışanı riskli ameliyatlara girmek istemiyor, vatandaşlar da mağdur oluyordu. Bu adım sağlık çalışanlarına mesleklerini daha özgür yapmalarının önünü açacak. Vatandaşlarımız daha nitelikli sağlık hizmeti alacak. Olası bir hata da vatandaş mağdur olursa yine tazminat hakkını kullanabilecek” dedi.