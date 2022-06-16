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Gündem Vatandaşın tazminat hakkı devam ediyor
Gündem

Vatandaşın tazminat hakkı devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın özel olarak ilgilendiği “Malpraktis davaları” için hazırlanan yeni yönetmelik yasalaşırken Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş Akit’e özel değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 11:43:00 -
Vatandaşın tazminat hakkı devam ediyor

OĞUZHAN GÜLTEKİN  ANKARA

Durmuş, “Bu sadece sağlık çalışanlarının değil vatandaşın, sağlık sisteminin de sorunuydu. Sağlıkçılar bir enjeksiyon ya da ameliyat yüzünden 1 milyon liradan, 6 milyona kadar tazminata mahkum ediliyordu. Bu yüzden birçok sağlık çalışanı riskli ameliyatlara girmek istemiyor, vatandaşlar da mağdur oluyordu. Bu adım sağlık çalışanlarına mesleklerini daha özgür yapmalarının önünü açacak. Vatandaşlarımız daha nitelikli sağlık hizmeti alacak. Olası bir hata da vatandaş mağdur olursa yine tazminat hakkını kullanabilecek” dedi.

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