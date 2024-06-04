Vatandaşın ‘kuş pisliyor’ şikayetine belediyeden plastik çözüm!
Rize Belediyesi kentin en işlek meydanında sokak lambalarının üzerine konarak vatandaşların ‘Kuşlar üzerimize pisliyor’ şikayetlerine sebep olan kuş sürülerine diken görünümlü plastik tellerle önlem aldı.
Rize Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sokak lambalarının üzerine konan ve vatandaşların endişesine sebep olan kuş sürüleri için aldığı önlemle kuşlara zarar vermeden çözüme ulaştı.
Kentin en işlek meydanındaki çay motifli sokak lambalarının üzerine konup zaman zaman altından geçen vatandaşların üzerine pisleyen kuşlar için plastik tellerle önlem alındı.
Yaklaşık bir yıl önce lambaların üzerine döşenen diken görünümlü plastik tellerle soruna çözüm bulunarak kuşların yükseğe konması engellenip vatandaşların 'kuş pisleyecek' endişeleri ortadan kaldırıldı.
Kuşların hiçbir şekilde zarar görmediği uygulamanın ilk yılında meydanı kullanan vatandaşların endişe ve şikayetleri sona ererken güvercinler zeminde buldukları açık alanlarda dinlenmeye devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO