Vatandaşın imdadına belediye ekibi yetişti

Hakkari Belediyesi ekipleri şiddetli rüzgar ve fırtınaya bağlı olarak evlerinin çatıları uçan vatandaşın yardımına koştu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan ve birçok bina ile aracın hasar gördüğü olayda belediye ekipleri vatandaşın imdadına koştu. İtfaiye ekibi binalara çıkarak çatıları yerinde çıkan vatandaşlara yardımcı oldu.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle birçok binanın çatısı ve park halindeki aracın hasar gördüğü Hakkari’de tespit çalışmaları ise sürüyor.