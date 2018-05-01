Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vatandaşın cebine giren para çoğalacak

AK Parti, büyüme, refah ve kalkınmanın garantisi olacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin altyapı hazırlıklarını tamamladı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:18
Vatandaşın cebine giren para çoğalacak

Yeni sistem 81 milyonun refah garantisi olurken, gençlerden emeklilere, iş dünyasından ev kadınlarına, öğretmenden esnafa herkesin bütçesine de destek verecek.

Yeni sistemin ekonomi ayağına ilişkin çalışmaları yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sistemden kaynaklı istikrar ekonomiyi güçlendirecek. Seçimlerin beş yılda bir yapılması belirsizliği azaltacak" dedi.

AK Parti'nin mutfak çalışmasını yürüttüğü sistem günlük hayattan ticarete kadar her alanda 81 milyonun sigortası olacak.

Yeni sistem refah, zenginlik getirecek, ticaret gelişecek, piyasalar rahatlayacak. Yapısal reformların önü açılacak. Yerel yönetimler güçlenecek, orta kesim öne çıkacak. Kişi başına milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Milletin cebine giren para artacak. İş dünyasının önü açılacak. Refah seviyesi yükselecek.
 


(Sabah)
Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:18
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika, Kabil'deki terör saldırısını kınadı
    1. Amerika, Kabil'deki terör saldırısını..
    2. Fenerbahçe'den sürpriz Elmas kararı!
    3. Bu meyve okulu birbirine kattı!
    4. NASA Mars görevinde kullanacaktı.....
    5. Hollanda'da tarih yazan bir Türk!
    6. Sosa'nın maliyeti dudak uçuklatıyor!
    7. CHP adayını Cuma günü açıklayacak
    8. Kütahya'da gizemini koruyan 'Zincirli..
    9. Bu fotoğraf yüzünden görevinden alındı!
    10. Eskişehir'de sahte kimlikle yakalanan..
    11. Katil İsrail askerleri 10 Filistinliyi..
    12. YSK'dan aday yardımları için genelge!
    13. Talisca: Devler Ligi yoksa ben de yokum
    14. Turistlerin semazenle karşılanmasına..
    15. En yakın adamıydı! Şok ifadeler
    16. 50 Başlıkta 25 anlaşma
    17. Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde dehşet..
    18. YSK'dan "yardım ve bağış" açıklaması
    19. Fenerbahçe genç oyuncu için kararını..
    20. Youtuber Enes Batur'un aylık kazancı..
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Kendini nimetten sanan Akşener'den güldüren açıklama
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Devlet Bahçeli'nin mutlu günü! 11. cisini satın aldı
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"
    Skandal sözler! "Utanıyorum... Ülke batsa umurumda değil"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    İngilizlerin derdi belli oldu! Baskıyı artırın
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık
    Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan tarihi itiraf: Size çok yanlış yaptık