Vatandaşın cebine giren para çoğalacak

Yeni sistem 81 milyonun refah garantisi olurken, gençlerden emeklilere, iş dünyasından ev kadınlarına, öğretmenden esnafa herkesin bütçesine de destek verecek.

Yeni sistemin ekonomi ayağına ilişkin çalışmaları yürüten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sistemden kaynaklı istikrar ekonomiyi güçlendirecek. Seçimlerin beş yılda bir yapılması belirsizliği azaltacak" dedi.

AK Parti'nin mutfak çalışmasını yürüttüğü sistem günlük hayattan ticarete kadar her alanda 81 milyonun sigortası olacak.

Yeni sistem refah, zenginlik getirecek, ticaret gelişecek, piyasalar rahatlayacak. Yapısal reformların önü açılacak. Yerel yönetimler güçlenecek, orta kesim öne çıkacak. Kişi başına milli gelir 25 bin dolara çıkacak. Milletin cebine giren para artacak. İş dünyasının önü açılacak. Refah seviyesi yükselecek.

