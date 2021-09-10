  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahlaksızlığı savunmak 'imamın oğlu'na düştü! Çıplaklığı savunup Yeni Akit'i hedef aldılar

İstanbul'un göbeğinde kaçırılmıştı! Korkunç olayda flaş gelişme

Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırplar' diyerek hedef almıştı! Merdan Yanardağ'a çok sert tepki

9 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayıları arttı

Koronavirüse yakalandıktan sonra aşı olanlar dikkat! Yeni araştırmadan ilginç sonuç

Gündemi alt üst edecek! CHP'li Atıcı'dan bomba itiraf: Millet İttifakı bozulabilir

Mardin'de PKK'lı teröristlerle çatışma! 1 polis yaralandı

Türkiye'nin dostu olan ülkede Bitcoin yasallaştı

Bankamatik suskunu Kılıçdaroğlu'ndan gençlere 'Torpil olmayacak' sözü!

Putin: Afganistan'daki krizin sebebi değerlerini empoze etmeye çalışan ABD'dir
"Taliban ile iletişime geçmeliyiz"
Yağış sonrası İstanbul'da trafik kilitlendi
3. doz BionTech aşısı ne zaman başlayacak? İşte plan
Türk dostu Yunan sanatçı hayatını kaybetti
Siyaset Vatandaşın Akşener'le yaşadığı diyalog dikkat çekti!
Siyaset

Vatandaşın Akşener'le yaşadığı diyalog dikkat çekti!

Vatandaş, Akşener’e “Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu’ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 09:12:00 -
Vatandaşın Akşener'le yaşadığı diyalog dikkat çekti!

Genel Başkan Meral Akşener, Çarşamba ilçesini ziyaret etti. Zübeyde Hanım Meydanı'nda partililer tarafından karşılanan Akşener, esnafları gezdi.

"Belki de linç edileceğim"

Ziyaretler sırasında Barış Tosun isimli vatandaş, Meral Akşener'e, “Benim söylemek istediğim bir konu var. İçimde ukde olarak kalmasın. Cumhurbaşkanımızı, Netanyahu'ya benzettiniz. Bu duruma çok içerledim. Muhalefet amacıyla mı bunu söylediniz, yoksa dünya kamuoyunda başka bir amaçla mı söylediniz çok merak ettim. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı niçin Netanyahu'ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz? Sosyal medyada çokça bilgi kirliliği var. Meral Akşener oy kazanmak istemiyor mu? Ama neden böyle bir benzetme yapıldı merak ediyorum. Bunu sorduğum için belki de linç edileceğim. Çünkü korkuyorum. Garantörüm sizsiniz, Meral Akşener” ifadelerini kullandı.

Barış Tosun adlı vatandaşı dinleyen Meral Akşener ise, “Benim o konuşmamı dikkatle okursan ne dediğimi açık bir şekilde göreceksin. Orada benzetme yok. Ama sen buna inanıyorsan, sana saygı duyarım” diye cevap verdi.

Barış Tosun da “Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımızın da sizlerin de işi zor. Cumhurbaşkanımıza yardımcı olun. Çok kötü bir süreçten geçiyoruz” şeklinde konuştu.

Akşener, bir süre daha vatandaşla sohbet ettikten sonra ziyaretlerini sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay