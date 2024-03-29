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Siyaset “Vatandaşımız uyanık olsun” diyen Çamlı’dan hayati uyarı: “Eren Bülbül’ü öldürenleri İBB Meclisi’ne sokmayın”
Siyaset

“Vatandaşımız uyanık olsun” diyen Çamlı’dan hayati uyarı: “Eren Bülbül’ü öldürenleri İBB Meclisi’ne sokmayın”

Yeniakit Publisher
2024-03-29 16:23:00 -
"Vatandaşımız uyanık olsun" diyen Çamlı’dan hayati uyarı: "Eren Bülbül’ü öldürenleri İBB Meclisi’ne sokmayın"

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Vatandaşımız uyanık olsun. Buradan Karadenizli seçmene ‘Evladınızı, Eren Bülbül’ü katleden adamları İBB Meclisi’ne taşıma gayretine girene oy vermeyin’ diye sesleniyorum.” dedi.

 BUĞRA KARDAN  İSTANBUL 

YSK ve TRT’yi yerden yere vuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na eleştiri üstüne eleştiri geliyor. Bakanların İstanbul’a gelmelerine tahammül edemeyerek, “YSK olanları izliyor” diyen, TRT’nin ise aleyhinde haberler yaptığını savunan İmamoğlu için “Olası seçim hezimetine kılıf arıyor” ifadesi kullanıldı.

Tam demlenememiş

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, yeniakit.com.tr’ye şu açıklamalarda bulundu:

İmamoğlu, seçimlere ramak kala elinde bulunan taşların tamamını kullanıyor. Parçalanmış bir ittifakın ürünü olan İmamoğlu, onu bunu karalıyor. Demek ki tam ‘DEM’lenemedi. DEM’in de yararı olmadığını gördü. ‘DEM’lenemiyor ki kargaşadan medet umuyor. ‘DEM’lenemiyor ki YSK ve TRT gibi devlet kurumlarını yeriyor. Bu kurumların itibarlarını gölgelemeye kalkıyor. Ortamı geriyor. Seçmenini galeyana getiriyor. Yeni bir algı oyunu oynuyor. Devlet kurumlarını hırpalıyor. Emeli ‘Devlet kurumları bana cephe aldı’ imajı vermek. Sanıyorum, sandıktan çıkamayacağı için böyle yapıyor. Geliyor, gelmekte olan. Yenilgiye bahane arıyor. Seçmenine ‘Devlet benimle boğuştuğu için yenildim’ demeyi planlıyor. Kendi acziyetini örtmeyi amaçlıyor. 60 aydır bir şey yapmayan İmamoğlu, yenilgiye bahane bulma telaşı içinde gibi görünüyor. Kendince tedbir alıyor. Minareyi çalmadan kılıfı hazırlıyor.

Vatandaşımız dikkatli olsun

Çamlı, ayrıca şunları kaydetti:
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Vatandaşımız dikkatli olsun. Kurumlara itibar suikastı çekene, ortamı germeye tevessül edene aldanmasın.  Vatandaşımız uyanık olsun. Buradan Karadenizli seçmene ‘Evladınızı, Eren Bülbül’ü katleden adamları İBB Meclisi’ne taşıma gayretine girene oy vermeyin’ diye sesleniyorum. Karadenizli seçmene ‘Evladınızı, Eren Bülbül’ü Maçka’da öldüren PKK değil mi? CHP listelerinden İBB Meclisi’ne sızmaya çalışan da PKK değil mi’ diye soruyorum. Kürt seçmene de ‘Evladınızı, Yasin Börü’yü katleden PKK değil mi?  CHP listelerinden İBB Meclisi’ne sızmaya çalışan PKK değil mi’ diye soruyorum.  Hülâsa Vatandaşımız bu İmamoğlu’na inanmasın. İmamoğlu, camide Yasin-i Şerif okumasının ardından içkili davetlerde kadeh tokuşturan biri. Buna itimat edilir mi, buna İstanbul emanet edilir mi?

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