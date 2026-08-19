İstanbul'un dördüncü köprüsünde 250 tonluk çalışma!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bulunan Sazlıdere Barajı'nın güney kesimindeki Sazlıdere Köprüsü'nde inşa çalışmaları sürüyor. İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü olma özelliği taşıyan Sazlıbosna Köprüsü'nde 250 tonluk dev tabliye kaldırma operasyonu gerçekleştiriliyor.

Megakentin en yüksek ikinci köprüsü olma özelliği taşıyan köprünün inşasında kritik bir aşamaya geçildi.

Gündüz ve gece kesintisiz süren çalışmalarda, her biri 250 tonu bulan dev çelik tabliyeler, milimetrik hesaplamalarla köprüye bağlanılıyor.

Yüksek irtifadan çekilen fotoğrafta, Sazlıbosna’dan başlayarak güneye doğru kıvrılan vadi hattı, Küçükçekmece Gölü ve ufukta Marmara Denizi üzerinde demirleyen gemiler tek bir havadan çekilen karede net bir şekilde gözüktü.

Gece çekimlerinde köprünün ışıklandırma sistemlerinin ilk denemelerinin yapıldığı gözüküyor.

OTOYOLDAKİ EN ÖNEMLİ YAPI OLACAK

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Nakkaş kesiminin en önemli yapısı olan Sazlıdere Köprüsü'nde iki adet elmas geometrisindeki kulenin imalatı tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026'da yapılan açıklamaya göre doğu ve batıdaki kuleler 196 metre yüksekliğe ulaştı ve proje genelindeki fiziksel ilerleme yüzde 80'in üzerine çıktı.

Gece köprünün her iki tarafındaki çalışma ışıkları, beyaz renkteki eğik askı halatlarını ve betonarme kuleleri daha belirgin hale getiriyor.

440 METRE ANA AÇIKLIK

Sazlıdere Köprüsü, tamamlandığında ana açıklığı 440 metre olan gergin eğik askılı bir köprü olacak.

Ana açıklığın iki yanında 210'ar metrelik yan açıklıklar bulunacak. Bu bölümlerle köprünün toplam uzunluğu 860 metreye ulaşacak.

Yaklaşım viyadükleri de eklendiğinde toplam uzunluk 1 kilometre 618 metre olacak.

Köprü 46 metre genişliğinde ve 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak tasarlandı.