Vatandaşı paniğe sevk etmişti! Coşkun Sabah şimdi ‘dolandırıldım’ iddiasında bulundu!

Şarkıcı Coşkun Sabah, iş ortağı tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Vatandaşı paniğe sevk eden açıklamalar yapmıştı

Yumurtacı Coşkun Sabah, “Yaz aylarında, vatandaş kışın yumurtayı 3 liradan yiyecek’ diyerek vatandaşı paniğe sevk eden açıklamalarda bulunurken şimdi kış aylarındaki yumurta fiyatları 1 ila 1 buçuk lira arasında değişkenlik gösteriyor.

‘Artık Yumurtacı Coşkun diyecekler’ demişti

Coşkun Sabah, geçtiğimiz Nisan ayında ‘Müzik sektöründe kazanç bitti. Arkdaşım Özkan Özadalı ile birlikte Eskişehir’in Tepebaşı bölgesinde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrakelik tavuk çiftliği kurdum, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladım. Artık Yumurtacı Coşkun diyecekler.” şeklinde açıklamada bulunmuştu.

“Yumurtaları hep el altından satmış”

Nisan 2021’de ‘yatırımdan, ihracattan’ söz eden Coşkun Sabah, 30 Ocak’ta yani bugün ise “dolandırıldım” iddiasında bulundu. Vatandaşı tedirgin eden açıklamalarıyla sıkça gündeme gelen Coşkun Sabah, "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış! Hemen kestim biletini... Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım.” şeklinde konuştu.