Vatandaşı kandırmaya doymuyor! İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ayyuka çıktı. İmamoğlu Halk Süt dağıtımının arttığını iddia ettti ama kendi verdiği rakamlar kendisini yalanladı.

Çocuklara dağıtılan sütte artış yok

İmamoğlu, 20 Aralık 2019 tarihli tweetinde 3-6 yaş arası 129 bin 872 çocuğa Halk Süt dağıttıklarını belirtti. 7 Mayıs 2020 tarihinde ise CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeni bir paylaşım daha yaptı. Halk süt ulaştırdıkları İstanbullu çocuk sayısının 115 bine yükseldiğini ifade etti.

CHP'li İmamoğlu'nun belirttiği bu rakamlar da tartışma konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarda verilerin doğruluğunun olmadığını belirtti. İmamoğlu'nun her iki açıklamasındaki rakamlara bakıldığında halk süt dağıtımında eksilme olduğu yükselme yaşanmadığı görüldüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyadan tepki geldi

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yalanları ortaya çıkınca Murat Ongun hemen ajans ile oturur, yalanı nasıl paketleriz diye düşünür ve bu rakamlar 2020 yılına aitti'der hiçbir şey olmamış gibi yüzsüzce hayatlarına devam ederler" diye tepki gösterdi.

Sabah