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Gündem

Vatandaşı kandırmaya doymuyor! İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

CHP’li Ekrem İmamoğlu, 20 Aralık 2019 tarihli iletisinde altı ayda 3-6 yaş arası 129 bin 872 çocuğa halk süt dağıttıklarını belirtti. 7 Mayıs 2020 tarihinde ise İmamoğlu, yeni bir paylaşım yaparak halk süt ulaştırdıkları çocuk sayısının 115 bine yükseldiğini ifade etti. İmamoğlu’nun her iki açıklamasındaki rakamlara bakıldığında halk süt dağıtımında artış yaşanmadığı aksine eksilme olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 17:19:00 - 2020-05-23 17:30:10
Vatandaşı kandırmaya doymuyor! İmamoğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanı daha ayyuka çıktı. İmamoğlu Halk Süt dağıtımının arttığını iddia ettti ama kendi verdiği rakamlar kendisini yalanladı.

Çocuklara dağıtılan sütte artış yok

İmamoğlu, 20 Aralık 2019 tarihli tweetinde 3-6 yaş arası 129 bin 872 çocuğa Halk Süt dağıttıklarını belirtti. 7 Mayıs 2020 tarihinde ise CHP'li Ekrem İmamoğlu, yeni bir paylaşım daha yaptı. Halk süt ulaştırdıkları İstanbullu çocuk sayısının 115 bine yükseldiğini ifade etti.

CHP'li İmamoğlu'nun belirttiği bu rakamlar da tartışma konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarda verilerin doğruluğunun olmadığını belirtti. İmamoğlu'nun her iki açıklamasındaki rakamlara bakıldığında halk süt dağıtımında eksilme olduğu yükselme yaşanmadığı görüldüğü ortaya çıktı.

Sosyal medyadan tepki geldi

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu yalanları ortaya çıkınca Murat Ongun hemen ajans ile oturur, yalanı nasıl paketleriz diye düşünür ve bu rakamlar 2020 yılına aitti'der hiçbir şey olmamış gibi yüzsüzce hayatlarına devam ederler" diye tepki gösterdi.

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Yorumlar

ali

basİT ekrem müdafa istanbulun başına bela oldun defol gİT
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Kemalist

Ekrem başkan topunuzu madara etti hasretinizden çatır catir catliyonuz la .puhahahaha
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