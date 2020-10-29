Vatandaşa otoyol ve köprü fiyatı müjdesi

Resul Ekrem Şahan Ankara

2021 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda otoyol ve köprü ücretlerine ilişkin “dinamik fiyatlandırma” düzenlemesine yer verildi. Programa göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı içerisinde otoyol ve köprü ücretlerinin anlık değişkenlik gösterebileceği “dinamik fiyatlandırma” ile ilgili çalışmalara başlayacak. Çalışmaya ilişkin raporda, “Otoyol ve köprülerde dinamik fiyatlandırma ile talep yönetimi sistemi hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlanacak” ifadesi kullanılırken, aynı zamanda “Ulaştırma sisteminin sürdürülebilirliği ve mevcut altyapının verimliliğini teminen talep yönetimi benimsenecek, ulaştırma yatırımları verimlilik odağında rasyonelleştirilecek” denildi.

Özel yazılımlar kullanılıyor

Avrupa’da da kullanılan dinamik fiyatlandırma modelinde kullanıcıların talebi 7 gün 24 saat boyunca özel yazılımlarla takip ediliyor. Fiyatlandırma stratejisi de bu yazılımlar aracılığıyla talebin yoğunluğuna ya da azlığına göre değişebiliyor. Havayolu şirketlerinin de kullandığı yöntemle, işletmecinin zararına yol açmadan, daha az yoğun dönemlerde daha ucuza kullanılabilmesi amaçlanıyor. Öte yandan, ulaştırma sektöründeki projeler, ulaştırma sistemindeki ihtiyaç, trafik hacmi ilerleme ve ihale durumu gibi kriterler göz önünde bulundurularak öncelik ve verimlilik odağında gözden geçirilecek, önceliğini ve yapılabilirliğini kaybetmiş projeler sonlandırılacak.

Trafik güvenliği öncelik olacak

Programda ayrıca kişi başına düşen otomobil sayısının İsveç’te 476, İngiltere’de 473, Almanya’da 567 ve İspanya’da 513 iken Türkiye’de 151 olduğuna dikkat çekilerek, “Diğer taraftan milyon otomobil başına düşen can kaybı sayısı İsveç’te 67, İngiltere’de 58, İspanya’da 76 ve Almanya’da 70 iken Türkiye’de 538’dir. Ülkemizde trafik güvenliği öncelikli politikalar arasında yer almakta olup bu kapsamda strateji belgesi oluşturulması ile eğitim ve denetim faaliyetlerine devam edilmektedir” denildi. Programda aynı zamanda karayollarına ilişkin yapılacak çalışmalarla da ilgili kararlara yer verildi. Buna göre, karayolu ağında bakım ve onarım hizmetlerinin ağırlıklı olarak özel kesim marifetiyle performans esaslı sözleşmelerle yürütülmesi için gerekli hukuki ve kurumsal düzenlemelerle ilgili çalışmalar tamamlanacak.