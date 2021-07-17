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Siyaset Vatandaşa mikrofon uzatan Oda TV neye uğradığını şaşırdı
Siyaset

Vatandaşa mikrofon uzatan Oda TV neye uğradığını şaşırdı

Vatandaşlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aday olup olmaması gerektiği yönündeki görüşlerini soran Oda TV aldığı cevaplarla apışıp kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 12:28:00 -

Sözcü’de köşe karalayan Soner Yalçın’ın tetikçi haber sitesi Oda TV, sokak röportajı sırasında neye uğradığını şaşırdı.

Vatandaşlara, “Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olmalı mı?” sorusunu yönelten Oda TV, istediği cevapları alamadı.

Karanlık odanın mikrofon uzattığı bir vatandaş, “Olamaz. Tayyip dünya lideri ya. Bir dünya lideri. Sadece Türkiye’ye liderlik etmiyor ki. Bence şu an hiç kimse yok. Tek Tayyip var. Memnunuz. Onun gibi birisi var mı? (Geçinebiliyor musunuz sorusuna cevaben) geçiniyoruz tabi. Baksana millet son model arabalarla geziyor. Niye geçinemeyelim?” ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş ise, “Hayır. Benim şahsi görüşüm; istemiyorum. SSK’nın başındayken ben hastaneye gittim. Doktorda kuyruk, eczanede kuyruk… O zamanları yaşadım ben. Şu an aday olsa hiçbir şey değişmez. Daha kötü yaşarız.” diye konuştu.

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Yorumlar

Rabia Zafer

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BK

aldın mı cevabını karanlık tv
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