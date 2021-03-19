Vatandaşa hizmeti heykel sananlar kuduruyor! Çukurova Havalimanı'nın birinci etabı 2022'de açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir dizi program kapsamında Mersin'e geldi.

Bakan Karaismailoğlu, yapımına devam edilen Çukurova Havalimanı'ndaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Havalimanı, daha önce 9 ihale, 3 temel atma töreni görmüştü.

Yüzde 92,3'ü tamamlandı

Çukurova Havalimanı inşasının titizlikle sürdürüldüğünü belirten Bakan Karaismailoğlu, "İnşaatımızı, pek çok benzer büyüklükte projede olduğu gibi altyapı ve üstyapı şeklinde iki farklı ihale kapsamında ele aldık. Havalimanı’nın altyapı inşaatına 2017 yılının başında başladık.

Bugüne kadar yüzde 92,3 oranında fiziki gerçekleşme kat ettiğimiz çalışmalarımızı inşallah yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Birinci etabı, inşallah 2022'de tamamlayarak, havalimanımızı hizmete açacağız." diye konuştu.

Demir yolu bağlantısıyla ilgili çalışmalar başlayacak

Karaismailoğlu, "Çukurova Havalimanımızın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlayacağız. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattımızdan yapılacak bağlantı ile raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak. Yani dört başı mamur Çukurova'ya yakışan uluslararası bir havalimanımız olacak." dedi.

155 milyon euroluk yatırım yapılacak

Çukurova Havalimanı'nın üst yapı inşaatlarını, yap-işlet-devret yöntemi ile yaptıklarıın kaydeden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci etap inşaatları için 60 bin metrekarelik İç-Dış Hatlar terminal binası, 30 bin metrekarelik kapalı otopark ve viyadük, 6 adet sabit ve hareketli yolcu köprüsü, DHMİ Hizmet Binası, teknik blok ve kontrol kulesi, kaza ve yangın istasyonu, güç merkezi, akaryakıt istasyonu, atık su arıtma tesisi, ısı merkezi ve depolar, uçak yakıt hidrant tesisi ile peyzaj alanları yer alacak.

Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı (terminal ve mütemmim yapılar) için görevli şirket toplamda 155 milyon euro yatırım yapacaktır."

"Yöremizin çehresini değiştirecek stratejik adımlarla ilerliyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, ayrıca Türkiye'nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Türkiye’nin her noktasını kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlarken, bölgemiz ve dünya ile de lojistik alanında iş birliğimizin geliştirilmesi için öncü adımlar atıyoruz. Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa’dan uzak Asya’ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir.

Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demiryolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye’nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz." dedi.