  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vatandaşa hizmet yerine kepazelik! CHP'li belediye şehitlerin kemiklerini sızlattı
Gündem

Vatandaşa hizmet yerine kepazelik! CHP'li belediye şehitlerin kemiklerini sızlattı

Vatandaşa hizmet yerine gündemi skandallarla meşgul eden CHP'li belediyelerde kepazelikler bitmiyor. Son olarak CHP'li Bodrum Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde belediye personeline alkollü eğlence düzenledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından CHP'li isme ve etkinlikte eğlenenlere tepki çığ gibi arttı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:31:00 -

CHP'li Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde belediye personeline alkollü eğlence düzenledi.

Etkinliğe katılanlar müzik eşliğinde alkol alırken eğlendi ve o anlarını kaydetti. İşte o anlar sosyal medyada yayınlanınca yer yerinden oynadı.

CHP'li isme ve etkinlikte eğlenenlere tepki çığ gibi arttı. Etkinlikte pandemi kuralları da hiçe sayıldı.

Görüntülerde Batmaz ve yanındakilerin maske ve mesafe kuralına uymadığı görüldü. Ayrıca etkinliğin yapıldığı bağ evinin de kaçak olduğu iddia edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ilker

chp gerçekleri
  • Yanıtla
Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem
Dünya

Adeta dünya sallandı! O ülkede 7,2 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusunda bulunan Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 şiddetinde deprem meydana geldi.
Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!
Gündem

Canlı yayında HDP kavgası! Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam ağzının payını aldı!

Habertürk ekranlarında, Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu HDP'nin kapatılmasına karşı çıkan Cumhuriyet yazarı Bedri Baykam'a canlı yayında ağzını..
15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!
Gündem

15 askerimizi şehit eden alçak mahkemede bakın ne yaptı!

2016 yılında Kayseri'de bombalı saldırı gerçekleşen 15 askerimizin şehit, 54 askerimizin de gazi olduğu bombalı saldırının faili olan teröri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay