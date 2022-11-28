Vatandaş sosyal devletle tanıştı

Salgı ve Rusya-Ukrayna savaşıyla süper güç durumundaki ülkelerin bile derinden sarsıldığı bir dönemde, Türkiye, hem vatandaşlarının bu süreçten olumsuz etkilenmemesi hem de geçmiş yaraların kapanması için olağanüstü bir performans sergiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, bir yandan sağlıktan enerjiye, istihdamdan turizme, sanayiden hayvancılığa, tarımdan teknolojiye kadar devasa projeleri hayata geçirirken, diğer yandan peşi sıra açıkladığı KDV indirimleri, sosyal destek paketleri, faturalara yönelik indirimlerle halkın küresel ekonomik krizden olumsuz etkilenmemesi ve geçmiş yaraların kapatılması için devletin bütün imkânlarını seferber ediyor.

Sözleşmeliye müjde bugün

Bugün kamuda çalışan sözleşmeli personele, Aralık’ta ise milyonlarca EYT’liye müjde vermeye hazırlanan iktidar, 26 Kasım’da yürürlüğe giren “7421 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile şehit madencilerinin yakınlarına, prim gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanmasını yasalaştırarak bir ayıbı daha ortadan kaldırdı. Zillet paydaşlarının ve istemezükçü tayfanın kirli manipülasyonlarına rağmen, yakın dönemde hayata geçirilen ve “Devlet Baba milletinin yanında” dedirten hizmetlerden bazıları şöyle:

26.11.2022’de yasalaşan kanun kapsamında, maden ve yer altı işlerindeki kazada yaşamını yitiren madencilerin hak sahiplerine SGK prim gün sayısına bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanırken, birinci derecede bir yakınının da kamuda işe alınması sağlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 52 maddelik torba yasa ile 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin KYK borçlarındaki faiz ve enflasyon farkları silinerek 27 milyar 15 milyon liralık borcu kaldırıldı.

Dar gelirliye elektrik tüketim desteği uygulamasını 1 Mart 2019’da başlatan AK Parti iktidarı, 2 milyondan fazla muhtaç vatandaşın elektrik faturasının her ay 150 kilovat saate kadar kısmını karşılıyor.

‘Doğalgaz Desteği’ kapsamında ikamet edilen ile göre mart/nisan ve ekim/kasım aylarında hane başı 900 ila 2 bin 500 lira arasında yardım yapılıyor. Odun ve kömürle ısınma ihtiyacını karşılayan hanelere ise ücretsiz kömür veriliyor.

Beşikten mezara kadar yardım

Devlet vatandaşları beşikten mezara kadar yalnız bırakmıyor. Yeni doğan her çocuk için ailelere 300-600 lira arası doğum yardımı ödeyen devlet, ikiz, üçüz çocuğu olan ailelere de iki ayda bir 400 lira ödeniyor. Ayrıca maddi sıkıntı çeken ailelere çocuk sayısına göre 350-650 lira arası destek sağlanıyor.

Her 10 aileden birini kapsayan Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hak sahibi 2.5 milyon aileye aylık 850 ile 1.250 lira destek veriliyor. Aylık kişi başına hane geliri 1.833 liranın altında olanlar aileler bu yardımdan faydalanabiliyor.

Oğlu askerde olan ve hiçbir sosyal güvencesi olmayan ailelerine iki ayda bir 800 TL tutarında destek sağlanıyor.

Emekli olamayan dar gelirli yaşlıların veya bakıma muhtaç engelli veya hasta yakınının bakımını üstlenen akrabaya, her ay düzenli olarak 3 bin 336 lira maaş ödeniyor.

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü yaşlılara her ay düzenlik 1.536 TL ödeniyor.

18-55 yaşındaki ihtiyaç sahibi olduğu kayıt altında olan kişilere ‘İşe Yönlendirme Yardımı’ adı altında 1 yıl içinde, en fazla 3 defa olmak koşuluyla aylık net asgari ücretin yüzde 10’una kadar destek veriliyor.

Pandemide destan yazdık

Sosyal devlet olmanın gereğini yerine getiren Türkiye, salgınla mücadele kapsamında bütün sağlık sistemi seferber edilerek 7.6 milyar dolar harcandı. Vatandaşlar koronavirüs testlerine, aşılarına ve tedavide kullanılan ilaçlarına hiçbir ücret ödemedi. Bütün bu bedeller devlet tarafından karşılandı.

2 yıldır süren salgın sebebiyle vatandaşın mâli yükünü hafifletmek için kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği olarak 60 milyar 38 milyon 892 bin TL ödendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan matrah düzenlemesine göre bazı otomobillerde 30-40 bin lira bazı otomobillerde de 100 bin liraya yakın düşüşler oldu. İktidar ayrıca, destek paketleri ile esnaflara, emeklilere, öğrencilere, yayıncılara, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara yönelik yardımlar yapmaya devam ediyor.