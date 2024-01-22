Vatandaş neden hala elinde tutuyor? Altın ve gümüşü olanlar için bu yıl çok kritik



Özellikle elinde altın bulunduran küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi elde bulunan altının bankaya yatırılıp yatırılamayacağı. Özellikle bankacılık sistemine yastık altındaki altını kazandırmak isteyen merkezi yönetim cazip seçenekler sunarak sisteme vatandaşı sokmayı amaç ediniyor.

Güvene dayalı yaklaşım Hem güvenilirlik hem takip hem de işlem kolaylığı sebepleriyle bankada altın hesapları açtırmak karlı bir adım olarak değerlendiriliyor.. Nitekim altın hesabı sahipleri gram fiyatı üzerinden doğrudan alım satım yapabildiklerinden bu işlemlerde de kar sağlıyorlar. Altın hesabı sahibi olmak isteyenler için vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.



Yastık altı ruhu kırılmıyor



Vadesiz altın hesabında hesap sahibi birikimini güvenle saklayabileceği ve gerektiğinde likidite edebileceği bir alana sahip oluyor. Vadeli altın hesabı sahipleri ise fiyat farkından da yararlanabiliyor. Bazı yatırımcılar özellikle getiri açısından altının bankada bulundurulmasının tüçük bir meblağ olduğu gerekçesiyle sisteme yatırımlarını sokmamaktalar.

Nasıl bir yıl olacak?