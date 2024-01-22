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Ekonomi Vatandaş neden hala elinde tutuyor? Altın ve gümüşü olanlar için bu yıl çok kritik
Ekonomi

Vatandaş neden hala elinde tutuyor? Altın ve gümüşü olanlar için bu yıl çok kritik

Yeniakit Publisher
2024-01-22 14:34:00 -
Vatandaş neden hala elinde tutuyor? Altın ve gümüşü olanlar için bu yıl çok kritik

Vatandaş elindeki altınını sisteme sokmak için neden temkinli davranıyor? Peki bu yıl hangi emtiada daha önemli bir kazanç sunacak?


Özellikle elinde altın bulunduran küçük yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan birisi elde bulunan altının bankaya yatırılıp yatırılamayacağı. Özellikle bankacılık sistemine yastık altındaki altını kazandırmak isteyen merkezi yönetim cazip seçenekler sunarak sisteme vatandaşı sokmayı amaç ediniyor.

Güvene dayalı yaklaşım

Hem güvenilirlik hem takip hem de işlem kolaylığı sebepleriyle bankada altın hesapları açtırmak karlı bir adım olarak değerlendiriliyor.. Nitekim altın hesabı sahipleri gram fiyatı üzerinden doğrudan alım satım yapabildiklerinden bu işlemlerde de kar sağlıyorlar. Altın hesabı sahibi olmak isteyenler için vadeli ve vadesiz olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor.

Yastık altı ruhu kırılmıyor


Vadesiz altın hesabında hesap sahibi birikimini güvenle saklayabileceği ve gerektiğinde likidite edebileceği bir alana sahip oluyor. Vadeli altın hesabı sahipleri ise fiyat farkından da yararlanabiliyor. Bazı yatırımcılar özellikle getiri açısından altının bankada bulundurulmasının tüçük bir meblağ olduğu gerekçesiyle sisteme yatırımlarını sokmamaktalar.
 

Nasıl bir yıl olacak?

Her ne kadar sistemin vaadleri ortada iken güvenli liman olarak değerlendirilen altının sahipleri ellerinde fiziki olarak altın bulundurmayı ana prensip olarak akıllarında tutmaktalar.Yastık altında 120 tona yatın altının bulunduğu iddialar arasında. Bu altını sisteme katmak aynı zamanda kayıtdışılığın önlenmesi anlamına da geliyor. Son dönemde altından sonra gümüşe dair de önemli bir talep sez konusu. Gümüş getiri yönünden son 1 yıllık süreçte beklenen performansı sağlayamasa da bu yıl açısından finansal yatırımcıların portföyünde gümüşe de yer açılmış durumda.
Uluslararası konjontrür değerlendirmesinde bulunan piyasa uzmanları gümüşün 2024 yılı için de altınla birlikte kazandıran bir enstrüman olacağı fikrindeler.

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