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Teknoloji Vatandaş İYS’ye neden ilgi gösterdi? İYS neden kullanılır?
Teknoloji

Vatandaş İYS’ye neden ilgi gösterdi? İYS neden kullanılır?

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin geliştirdiği İYS uygulaması, bugün gündem konusu oldu. Peki, İYS uygulama nedir, neden kullanılır ve neden gündem konusu haline geldi?

Yeniakit Publisher
2021-02-17 16:15:00 -
Vatandaş İYS’ye neden ilgi gösterdi? İYS neden kullanılır?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın İYS sistemine giriş yaparak onaylarını kontrol ettiğini ve 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini açıkladı. Bu açıklamadan sonra merak konusu olan İYS gündemde araştırma konusu oldu. İşte İYS sistemiyle ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar…

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) nedir ve neden Kullanılır?

İYS tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS aracılığı ile Alıcılar (vatandaşlar) onay verebildikleri gibi mevcut onayları için ret haklarını kullanabilirler.

İleti Yönetim Sistemi sayesinde vatandaşlar ileti izinlerini artık tek noktadan kolayca kontrol edebilecek, diledikleri hizmet sağlayıcı ve marka için onay verip, ileti almak istemediklerini için ret hakkını kullanabilecekler.

İleti Yönetim Sistemi nasıl çalışır?

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm şirketler, pazarlama, reklam ve kampanya, gibi ticari elektronik iletilerini müşterilerine gönderebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS’ ye yükler. Alıcılar ise bu izinler için ret haklarını diledikleri zaman kullanırlar. Tüm ticari elektronik ileti izinleri İYS de saklanır.

Alıcılar, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir. Tüm bu işlemler iys.org.tr üzerinden, tek bir platformda yapılır.

Hizmet sağlayıcılar herhangi bir kanaldan ticari ileti göndermek istediklerinde, vatandaşların verdikleri izinler çeşitli yöntemlerle İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş vatandaşlara gönderim yapılabilir.

 İYS uygulaması için son gün ne zaman?

İYS uygulamasında işlem yapmak için son gün 17 Şubat olarak belirlendi.

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