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Gündem Vatandaş İBB'ye bir kez daha isyan etti! "Mağduriyette son noktayı yaşattınız"
Gündem

Vatandaş İBB'ye bir kez daha isyan etti! "Mağduriyette son noktayı yaşattınız"

İstanbul halkı, kısıtlamanın olduğu ilk gün toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk nedeniyle adeta İBB'ye isyan etti. Metrobüs ve otobüslerin iş saatindeki yoğunluk, İstanbulluları bıktırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:05:00 - 2020-11-22 16:06:44
Vatandaş İBB'ye bir kez daha isyan etti! "Mağduriyette son noktayı yaşattınız"

İstanbullu kısıtlamanın olduğu ilk gün toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan şikâyetçi oldu. Metrobüs ve otobüslerin iş saatindeki yoğunluk İstanbulluları isyan ettirdi.

İstanbul Avcılar Metrobüs Hattı'nın dolu olduğunu gösteren görüntü bir vatandaş tarafından bugün saat 10.40'da çekildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde metrobüsün tıklım tıklım olduğu, buna rağmen şoförün yolcu almaya devam ettiği görüldü. İstanbulluların zor şartlarda metrobüse bindiği görülen videoda bir vatandaş "Ben buna hayatta binemem" dedi.

İBB Beyaz Masa hat adı ve araç kapı kodunu sorunca görüntüyü çeken vatandaş "Kalabalıktan plakayı göremedim. Bunun gibi üç metrobüs aracı böyleydi" dedi.

Bir başka vatandaş İBB Beyaz Masa'ya Pendik Kadıköy Metro Hattı'nda tam beş kez arıza olduğunu, yolcuların sürekli olarak indirilip gecikmeli gelen metroya bindirildiğini söyledi. Bu nedenle 20 dakikalık yolun bir buçuk saatte gidildiği yönünde şikâyetini İBB Beyaz Masa'ya iletti. Bu arızadan dolayı çoğu vatandaş otobüslere yöneldiği öğrenildi.

İBB Beyaz Masa'ya şikâyet mesajları atanlardan Mahmut Kılıç ise "Minibüsler tıklım tıklım. Metrobüsler tıklım tıklım. İnsanlar üst üste gidiyor. Hiçbir konuda başarı sağlamak amacıyla bir oldunuz. Keşke yasak olmasaydı en azından daha düzgün işe giderdik. Denetim çok iyi değil mi, gram kontrol yok" dedi.

Bir başka vatandaş ise, "Mağdurlukta son noktayı yaşattınız" diyerek tepkisini dile getirdi.

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