Vatandaş etkin denetim istiyor

Mutfakta yangın çıkarmak, kıt kanaat geçinen ailelere Ramazan ayını zindan etmeye çalışan spekülatörler; sebze ve meyve fiyatlarına zam yağdırdı. Semt pazarlarında nisan başında 5 lira olan domatesin kilosunun 12 liraya yükseltilmesi ‘fırsatçılık’ olarak değerlendirilirken, sivribiber kilogram fiyatının 6 liradan 9 liraya, salatalığın 3 liradan 5 liraya, patatesin 3 liradan 5 liraya, soğanın 2 liradan 4 liraya çıkarılması ise “pes artık” dedirtti.

Corona virüsüne (Covid-10) karşı vücudu korunaklı kıldığı iddia edilen narın kilosunun 6 liradan 13 liraya, elmanın 4 liradan 8 liraya, sıkma portakalın 3 liradan 6 liraya, çileğin 8 liradan 15 liraya fırlamasına canı sıkılan vatandaşlar da “Belediyeler ne yapıyor? Zabıtalar nerede? Neden denetim yapılmıyor? Niçin feryadımız duyulmuyor? Niye dertlerimiz tasalarımız dinlenmiyor” diye veryansın ediyorlar.

Meyve fiyatları ateş pahası

Perakende zincirlerinde de sebze ve meyveler cep yakıyor. 18 liradan satışa sunulan ithal muz ve kivinin yanına yanaşılmıyor. 10-12 liraya mâl olan armut ile mandalina pahalı bulunuyor. Ramazan ayının başlamasıyla vurguncuların devreye girdiğine dikkat çeken tüketici derneklerinin yöneticileri, “Ne yazık ki fiyat oyunlarına, hilelerine yönelen marketler çok. Bunlara karşı gerekli tedbirleri bir an evvel almakta fayda var” diyorlar.

Şikayet hatlarını arayın

Covid-19’u bahane ederek ve Ramazan ayının gelişini fırsat bilerek ürünlere zam üstüne zam yapan spekülatörlerin yakın markaja alınması gerektiğini vurgulayan aynı yöneticiler, şu görüşleri dile getiriyorlar: “Yerel yönetimler pazarcıları, Ticaret Bakanlığı toptancılar ile perakendecileri denetlemelidir. 1-2 haftada ne oldu da fiyatlar tavana vurdu? Mutlaka ve mutlaka bu dönemde art niyetli davrananlara, yanlış yapanlara ağır müeyyideler uygulamalıdır. Gelinen aşamada tüketici de fiyat karşılaştırmaları yapmalıdır. Hakkını aramalıdır. Fiyat aldatmacalarına karşı sessiz kalmamalıdır. Faturasını veya fişini yanına alıp ya Alo 175’i aramalı ya mobil şikâyet uygulaması HFA-Bildirim’e ihbarda bulunmalı ya da e-devlet kanalıyla TÜBİS’e girip derdini yazıya dökmelidir.”