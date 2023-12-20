Vatandaş etiket düzenlemesine böyle bakıyor! Yediğimizin içtiğimizin fiyatını da görelim!

Ticaret Bakanlığı'nın yiyecek-içecek hizmeti sunan işyerlerinin tarife ve fiyat listelerine yönelik hayata geçirmeyi planladığı düzenleme hem sektörden hem de vatandaşlardan tepkiler aldı. Bu tepkiler vatandaş açısından verimli bir çalışma şeklinde algılandı.

Ekonomik çıkarlar korunacak

Bakanlığın açıklamasında, " Lokanta, restoran, kafe ve benzeri işletmelerin sunduğu mal ve hizmet fiyatlarında, enflasyon oranının ve maliyetlerin çok üzerinde, devamlı şekilde fiyat artışları yapıldığı, ve bu fiyat değişimlerinin ise fiyat listesi ve tarifeler yolu ile tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilerek ekonomik çıkarlarının korunması amacının gerçekleştirilmesine engel olunduğuna ilişkin son dönemlerde çok sayıda tüketicilerimizden şikayetler alınmaktadır." ifadesi yer alırken vatandaşın talebinin ağırlığı hissedildi.

Şikayetler artmıştı

Bakanlık, "Bakanlığımıza intikal eden bu şikayetlerin ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Değişiklik yapılmadan önce, düzenlemenin yapıldığı sektörü temsil eden ilgili mesleki kuruluşlar tarafından da uygun görüş verilen Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmİ Gazete’de yayımlandı." şeklinde resmi duyuru yaptı.

Yürürlük 1 Ocak'ta

1 Ocak 2024’de yürürlüğe girecek düzenleme ile tüketicilerin yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerinde daha işyerine girmeden tarife ve fiyat listelerini görebilmesi, fiyat karşılaştırması yaparak tercihte bulunabilmesi sağlanarak, tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesi hedefleniyor.

Sıkı denetim sürecek mi?

2023 yılının ilk 11 ayında 65.375 farklı firmada denetimler yapıldı. 20.209 adet firmaya toplam 37.021.761 TL idari para cezası uygulandı. Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da hız kesmeden devam edecek.

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Vatandaşın talebi ortada

Vatandaşlar ise uygulamanın daha somut olması açısından önümüzdeki yılda da denetimlerin sürdürülmesi yönünde fikir beyan ediyor. Yeniakit.com.tr'ye taleplerini ileten vatandaşların ortak vurgusu ise şöyle: "Özellikle yıl içerisinde fiyat oynaklığı ürünlerin tamamında yaşandı. Aynı ürünü çok farklı fiyatlarda gördük. İstismara varan seviyede raf fiyatlarının çekidüzene girmesi önemli. Enflasyonun üzerinde fiyatlamalar vatandaşı mağdur ederken yüksek ve haksız kazanca neden oluyor. Fiyatların görünür olmasına yönelik düzenleme de anlamlı bir adım"