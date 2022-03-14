Vatandaş çılgına döndü ve CHP’li Ekrem’e böyle beddua etti: Allah belanı versin!

İstanbul’da 2 gün sürecek yeni bir kar yağışı bekleniyor. Her kar yağışında CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun verdiği sözde hizmetlerine karşı tepki sesleri yükseliyor.

“Allah belanı versin” diyerek beddua yağdırıldı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı İstanbullarıın hayatını olumsuz etkilemişti. Sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde, kar küreme aracının dikkatsizliği bir sürücüyü zor durumda bıraktı. Kar küreme aracından sıçrayan yoğun sulu bir kar kütlesi bir vatandaşın aracının ön camına çok sert şekilde çarparak görüş mesafesini yok etti. O anda aracın içinde bulunanlar, “Allah belanı versin.” diyerek beddua yağdırdı.

Meteoroloji’den yeni kar yağışı uyarısı!

İstanbul’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının tekrar kendisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, kar yağışının İstanbul’da 18 Mart Cuma ve 19 Mart Cumartesi günleri etkili olacağı tahmin ediliyor.

MGM’nin hava tahminlerine göre, İstanbul’da hava sıcaklığı cuma günü en düşük sıfır, en yüksek 5; cumartesi günü ise en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 5 derece olacak.