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Gündem Vatandaş can, paçavra tarikat derdinde
Gündem

Vatandaş can, paçavra tarikat derdinde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'Günlük koronavirüs test sayısını 200 bine çıkartacağız' açıklamasından sonra fitne tohumları ekmeye çabalayan paçavralar, Menzil Cemaati'ni karalamak için birbiri ile yarıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:17:00 -
Vatandaş can, paçavra tarikat derdinde

Paçavra Birgün, vatandaşın can derdine düştüğü koronavirüs salgını üzerinden Menzil Cemaati'ni hedef aldı. 'Covid 19 testleri de Menzilci'nin şirketine' başlığı ile tarikat düşmanlığı sergilemeye devam eden Birgün, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde altı ay boyunca Covid-19 PCR testi yapılması için milyonlarca lira karşılığı iki şirketle anlaştı. Bakanlığın anlaştığı şirketlerden birinin sahibi ise Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman. Danışman, aynı zamanda Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nin üst düzey yöneticiliğini yapıyor." ifadelerini kullandı.

Danışman'ı suçlama gerekçeleri: 'Menzile yakınlığını gizlememişti'

Birgün paçavrası, koronavirüs test ihalesinin Ferhat Danışman'a verildiğini iddia ederken Danışman'ı şu gerekçelerle suçladı:

"Menzil Cemaati’ne olan yakınlığını gizlemeyen Danışman, 'Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz' ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı."

'Güller diyarı ve ilim irfan merkezi dedi'

"Adıyaman'daki Menzil köyünde bulunan Seyyid Abdullhakim Elhûseyni Külliyesi’nden 'Güller diyarı ve ilim irfan merkezi' olarak da söz eden Danışman, Menzil’in yayın organı Semerkand Dergisi’nden de alıntılar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Danışman, Menzil’in önde gelen isimlerinden olan Seyda Muhammed Raşid’in resimlerini de sosyal medya hesabından paylaşıyordu."

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