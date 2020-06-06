Vatandaş, 3 günde önce eve sonra otomobile koştu

Kamu bankaları 1 Haziran’da yaptığı açıklamada konut kredisi oranlarını birinci elde yüzde 0,64’e, ikinci elde ise yüzde 0,74’e çektiği açıklamıştı. Türkiye tarihinin en düşük oranlı konut kredi faiz oranları, 2 Haziran’dan itibaren vatandaşlara sunulmuştu.

Tarihin en düşük oranlı konut ve otomobil kredisi oranlarının açıklanmasının ardından online ve kurumsal ilan sitelerine talep yağdı.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral verdiğini belirterek, “Şu anda yapı ruhsatlarında yüzde 23.8 azalma, iskanlarda ise yüzde 32,2 azalmanın olduğunu görüyoruz. Rakamlar, artan talebe arzın yetmeyeceğini ve fiyatların önümüzdeki aylarda artacağını bize gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Emlak Konut GYO’dan fırsat kampanyası

Konut kredilerinde tarihi kararın ardından Emlak Konut GYO, Türkiye’nin farklı illerindeki tüm Emlak Konut projelerinde, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olma imkanı sunan kampanya başlattı. Kampanya kapsamında taksit ödemesine üçüncü yılda yüzde 15’lik ara ödemeyle başlanabiliyor.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, hayata geçirdikleri her projede sağlam, güvenli, sosyal alanları ve yeşilin farklı tonları ile bütünleşen yaşam alanları sunduklarını ifade ederek, “Kampanyamızla ilgilenen ve ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımız web sitemizden, çağrı merkezimizden ayrıntılı bilgi alabilir veya gerekli tüm tedbirleri aldığımız satış ofislerimizi ziyaret edebilirler. Bu büyük fırsatın vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz” dedi.

Fiyat artışlarına dikkat

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kampanya açıklanır açıklanmaz ciddi bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirterek, faiz oranlarının gerçekten cezbedici olduğunu söyledi. Aşa, yoğun talep nedeniyle ikinci el gayrimenkul fiyatlarında ortalama yüzde 10 artış olduğunu gördüklerini kaydederek, “Daire özelinde zammın yüzde 25’lere varabildiğini görüyoruz. Özellikle müstakillerde daha çok rastlanılıyor” görüşünü dile getirdi.