0553 313 94 23

Vatan sevgisi

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Vatan sevgisi" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
Vatan sevgisi

Nizamettin Bekar

Bu hafta içerisinde feyste bir arkadaşım çok ilginç bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta üç kız çocuğu denize giriyor. Lise öğrencisi. Şimdi bunda nasıl bir ilginçlik var dediğinizi duyar gibi oluyorum. Hem de öyle bir ilginçlik ki, dudaklarınızı ısıracaksınız. Bu kızlardan biri daha sonra Alman Başbakanı, diğeri İngiltere Başbakanı ve bir üçüncüsü de Amerikan Gizli Servisi CIA Başkanı oluyor. Tuhaf değil mi?!

Art niyetli birileri bu güzelim dünyaya ayar vermekle meşgul. Vatan üzerinde yaşanılan toprak parçasıdır. Vatansız bir toplum hayat damarları kesilen bir insan gibidir. Vatansız bir milletin var olması tamamen imkansızdır. Güzel dinimiz İslam’da vatan kavramı çok ulvi yerdedir. Peygamberimiz konuyla ilgili olarak bakınız ne buyurmaktadır; “Vatan sevgisi imandandır.” Konu bu kadar önemlidir ki Peygamberimiz vatan sevgisini imani bir konumda işlemektedir. Bundan dolayıdır ki biz Türklerde vatansız yaşadığımız bir zaman dilimi yoktur.

Dedelerimiz ve ninelerimiz bu coğrafyada yaklaşık bin yıldan beri varız. Bizler Allah’ın izniyle İslamlaştıktan sonra Rabbimiz tarafından yeryüzünde yaklaşık bin yıldan beri varız. Dedelerimiz ve ninelerimiz binli yıllardan iki binli yıllara kadar bu dünyanın yaklaşık dörtte üçünde vatan kılmış. Osmanlının kuruluşundan yani Osman Gaziden Osmanlının yıkılışı yani ikinci Abdülhamid’e kadar bu coğrafyanın büyük bölümünde yaşadık. Fakat tarihin cilvesi bu devasa zaman dilimi bazı art niyetli kesimleri de bizler hakkında plan yapmasına sebebiyet vermiş durumdadır.

Bin dokuz yüzlü yıllarda emperyaller güzel ülkemizi işgal etmekle karşı karşıya kaldığımızda ülkem insanı yaşlısı genci kadını erkeği bu art niyetli kesimlere karşı büyük bir mücadele verdiler. Ne ki vatan işgal altındaydı. Bakınız İmam, caminin minaresinde Fransız bayrağının sallandığını gördüğünde, Müslümanlara burada ne adına toplandınız?! Minareden bu Fransız bayrağı inmedikçe bu camide Cuma namazı kılınamaz diyerek emperyallere ilk mermiyi atmış adamdır. Ya da gazeteci Hasan Tahsin’i burada hayırla yad etmemiz mutlaka gereklidir. Ya da Nene Hatun’u cepheye silah taşımasını yeni nesillere kavratmak mecburiyetindeyiz…

Emperyaller ülkem geneli işgal ve vahşetle meşgulken halife Vahdeddin bir Osmanlı Paşası olan Atatürk’ü makamına çağırarak ondan Anadolu’ya çıkmasını ve halkı teşkilatlandırmasını isteyerek o sıkıntılı günlerde bağımsızlık mücadelesini başlatmıştı. Rahmetli Atatürk Anadolu’ya çıkarak halkı teşkilatlandırdı ve o yokluk ve sıkıntılı günlerde emperyallere karşı bir mücadelenin verilmesi gerektiği ve başkaca bağımsızlığa kavuşulmasının mümkün olmadığının mücadelesini vermiş ve bu duyguyu halkımıza kazandırmıştır. Vatan sevgisi dinimizden bu kıymetli değer geldiğinden insanlık aleminde en üst seviyede olan millettir. Eğer o günlerde dedelerimiz ninelerimiz emperyallere karşı bir mücadele vermemiş olsaydı bugün bizler sıcak yataklarımızda yatamaz ve okullarımızda çocuklarımızı okutamazdık. O günlerde dedelerimiz ve ninelerimiz öldüler bugün bizler bundan dolayı bağımsız olarak hayatımızı yaşamaktayız.

Güzel dinimiz İslam vatan sevgisini imani bir değer olarak bizlerin izanlarına sunar. Ondan dolayı her kim vatan kavramında bir sorun yaşıyorsa o kimsenin dünyasının ve ahretinin de bir sorun altında olduğunu vurgularız. Bundan dolayı biz Türkler arabasız , evsiz oluruz da fakat asla ve kata vatansız yaşamamız mümkün değildir.

Bugün gelinen noktada Filistin işgal altında, Afganistan işgal altında, Irak işgal altında, Suriye işgal altında ve her şeyden önemlisi Türkiye de terör örgütleriyle yıllardır mücadele vermekle karşı karşıya kalmıştır. Nasipse inşallah bu topraklarda nesillerimiz ve bizler kıyamete kadar yaşamaya devam edeceğiz. Bundan dolayı tüm halkımız tüm bu art niyetli kesimlerle mücadele edebilmesi için sağcılığı solculuğu, Aleviliği Sünniliği, Laikliği, İslamcılığı bırakıp ortak noktada vatan millet sevgisi noktasında bir araya gelmeliyiz. Önemli olan millilik ruhuyla vatan ve millet sevgisini taşımalı ve onun mücadelesini vermeliyiz. Elin art niyetli insanları bizleri bu farklılıklarımızı kaşıyarak emellerine ulaşmaya çalışmaktalar. Art niyetli tüm şeytani kesimlerle mücadele edebilmek için ordumuzu ve gizli servisimizi çok sağlam temellere oturtmalı ve halkımızın farklılıklarını zenginlik olarak kabul ederek geleceğe hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Her kim ki bu topraklardan bizleri atmak ya da ne bileyim bizlere pranga vurmak gibi bir aptallığa düşerse onların karşısına bu millet dün çıktığı gibi bugün ve yarın da çıkmaya devam edecektir…

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:46
  1. Nizamettin Bekar
  2. Amerikan Gizli Servisi CIA
  3. İslam
  4. Peygamberimiz
  5. vatan sevgisi
  6. Osmanlı
  7. Osman Gazi
  8. ikinci Abdülhamid
  9. gazeteci Hasan Tahsin
  10. Cuma namazı
  11. Atatürk
  12. bağımsızlık mücadelesin
  13. Afganistan
  14. Filistin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına futbol turnuvası
    1. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına..
    2. Adana, ‘Demokrasi ve Milli Birlik..
    3. Yangında hayatını kaybeden iş yeri..
    4. Yerli otomobilde kritik gelişme
    5. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    6. Başkan Kavuş, Yeni Meram Sanayi..
    7. Aliağa’ya, transit yakıt ikmali ve..
    8. Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü
    9. Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin..
    10. Ümraniyespor, Yasir Subaşı’nın..
    11. Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme..
    12. İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk..
    13. Yeniden Refah Partisi'nden Başkan..
    14. Mersin Tabip Odasından ’metanol..
    15. Kamyon şoförünün acı ölümü
    16. Kızılay, vekaletle kurban bağış..
    17. Otomobil marketin camına çarptı
    18. Avro Bölgesi büyüme tahmini düşürüldü
    19. Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    20. Eren Derdiyok resmen Göztepe’de
    21. Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain..
    22. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    23. Öğretim görevlisi alım ilanı 2019 2020..
    24. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    25. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    26. Eren Derdiyok, Göztepe'de
    27. AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC..
    28. Yelken: Laser Standard Dünya Şampiyonası
    29. Borsa ilk yarıda yükseldi
    30. Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"