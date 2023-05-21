Vatan Partisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Bağcılar Meydanı'nda bir araya gelen Vatan Partisi üyeleri, çeşitli slogan atarak, "ABD'nin iktidar planlarına geçit yok, ikinci turda oylar Erdoğan'a" yazılı pankart açtı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Uğur Bıçaklıoğlu, partilerinin Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimindeki siyasetini, her zaman olduğu gibi "emperyalizme karşı bağımsız ve üretim devrimi mevzisi"nden yana belirlediğini söyledi.

Bıçaklıoğlu, Türkiye'nin, ekonomide, güvenlikte ve kültürel alanda Batılı emperyalistlerin dayatmalarına karşı direnme ve özellikle ABD-İsrail eksenli tehditlere karşı hem içeride hem sınır ötesinde silahlı mücadele sürecinde olduğunu belirtti.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye'deki seçimlerin dünya gündeminde bir olay olduğunu dile getiren Bıçaklıoğlu, "Ülkemizin girdiği milli rotayı değiştirme hevesinde olan Atlantik kuvvetleri için de köprüden önceki son çıkıştır. Bu bakımdan ABD Başkanı Joe Biden defalarca kez 'Erdoğan'ı devirme' niyetlerini açıklamış. Bunun için de çok sayıda 'muhalif kuvveti' isimlerini zikrederek Batı ekseninde bir masada toplayacaklarını ifade etmiştir." diye konuştu.

Bıçaklıoğlu, Türkiye'nin sıradan bir seçim havasından geçmediğini ifade ederek, Türkiye'nin gidişatını tersine döndürmek isteyen, milli gelişmeleri baltalamak isteyen Batı'nın "pusuda beklediğini" anlattı.

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Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesine alet olduğunu öne süren Bıçakçıoğlu, "Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır" ifadelerini kullandı.

Bıçaklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise emperyalistlerin hedefinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. Saflar bu kadar netleşmişken Vatan Partisi tavırsız kalamaz. Geldiğimiz noktada 28 Mayıs seçimi, 'Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin bir durağını oluşturuyor. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz."